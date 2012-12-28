12 квартир на улице Хренникова десятый день остаются без воды

Квартиру ниже заливает, и с 14 сентября коммунальщики ищут откуда.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №8 по улице Хренникова в Липецке. Она рассказала, что десятый день — с 14 сентября вынуждена жить без холодной и горячей воды. Такая же проблема у многих её соседей по стояку.Как рассказали GOROD48 в управляющей компании «Елецкий микрорайон», c 14 сентября без воды в этом доме находятся 12 квартир: топит жилье по стояку под ними, и причина затопления пока не выяснена. Часть собственников отказались разбирать конструкции, под которыми находятся их трубы. Но тут коммунальным службам приходит на помощи специальный зонд с телеметрией, при помощи которого пытались найти течь. Вторую часть собственников УК и вовсе не может найти. Поэтому воду в квартирах выше, то которую топит, и перекрыли: с одной стороны на кону бытовые удобства, а с другой в затапливаемой квартире — угроза имуществу и жизни.По данным учредителя управляющей компании Юрия Костина, сотрудники УК не нашли телефоны и какие-либо другие контакты собственников шести квартир. Эти квартиры закрыты, сотрудникам УК никто не открывает, доступа в них нет.— И с такой проблемой мы сталкиваемся регулярно! Собственники жилья в многоквартирных домах должны уважать друг друга, своих соседей. В этом подъезде — 22 этажа, хорошо, что разводка двухуровневая, и без воды остался не весь подъезд. Проблему мы решаем — но многое зависит не от нас, — добавил Юрий Костин.