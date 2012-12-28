У липчанки от работы угнали электросамокат

Он был пристегнут удерживающим устройством, но вор перекусил тросик.

В отдел полиции №3 обратилась 46-летнняя липчанка с заявлением о краже электросамоката за 18 000 рублей.«Женщина приехала на самокате на работу и оставила его неподалеку, пристегнув удерживающим устройством. Вечером, выйдя с работы, электросамоката на месте она не обнаружила», — сообщает УМВД России по Липецкой области.В краже подозревают неработающего 21-летнего липчанина. По данным следствия, он перекусил тросик удерживающего устройства и уехал на самокате, а потом продал его за 5 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.