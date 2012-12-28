36-летняя женщина хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам больше миллиона
Происшествия
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сегодня, 12:00
У липчанки от работы угнали электросамокат
Он был пристегнут удерживающим устройством, но вор перекусил тросик.
«Женщина приехала на самокате на работу и оставила его неподалеку, пристегнув удерживающим устройством. Вечером, выйдя с работы, электросамоката на месте она не обнаружила», — сообщает УМВД России по Липецкой области.
В краже подозревают неработающего 21-летнего липчанина. По данным следствия, он перекусил тросик удерживающего устройства и уехал на самокате, а потом продал его за 5 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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