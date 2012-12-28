Мошенники с мая водили за нос одиннадцатиклассника: он перевёл им 28 572 рубля

Подростка начали обманывать под предлогом записи в поликлинику, а потом напугали утечкой личных данных.

22 сентября в отдел полиции №7 обратилась 50-летняя женщина, со счёта которой пропало более 28 572 рубля — деньги перевёл её 17-летний сын-одиннадцатиклассник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.«Ещё в мае подростку позвонили неизвестные, представились сотрудниками поликлиники, предложили сдать анализы и под этим предлогом выманили у парня персональные данные. Вскоре ему снова позвонили — на этот раз якобы из Росфинмониторинга. Подростка напугали: его данные попали к злоумышленникам и даже «утекли» в недружественное государство, а сам он невольно стал пособником преступников. Мальчик поверил. Хотя потом сам пришел в поликлинику и выяснил, что сотрудника, который с ним разговаривал, там нет. Но вместо того, чтобы сразу рассказать всё родителям, подросток продолжил общаться с мошенниками — всё лето они держали его на крючке», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мошенники общались с подростком по видеосвязи. Сначала его убедили «провести обыск» в квартире — подсказывали, где искать сбережения родителей. Потом внушили, что нужно «декларировать» деньги.С 16 сентября подросток начал выполнять указания и сделал несколько небольших переводов — от 1000 до 2500 рублей. Потом перевёл с карты матери на свой счёт 22 000 рублей, а затем отправил ещё три перевода по реквизитам, которые ему прислали. При этом мальчик искренне верил: так он защищает семью от беды.