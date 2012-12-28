Мост на улице Ленина в Ельце признан аварийным, и движение по нему перекрыто

В Ельце перекрыт мост на улице Ленина, ведущий к Знаменскому женскому монастырю. Как сообщили в мэрии Ельца, решение о закрытии моста принято по результатам технического обследования, проведённого ООО «ЛипецкНИЦстройпроект», — сооружение признано аварийным.Для водителей подготовлен альтернативный маршрут — объехать закрытый участок можно по улице Маяковского. В ближайшее время на подъездах к мосту установят дорожные знаки, которые заранее предупредят о перекрытии и схеме объезда.О точных сроках восстановления моста пока говорить рано — их назовут после завершения экспертиз. В администрации Ельца отметили, что понимают неудобства, которые создаёт перекрытие, но напомнили: главным приоритетом остаётся безопасность горожан.Ранее в социальных сетях появилось фото с большой продольной трещиной в покрытии моста.