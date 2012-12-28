36-летняя женщина хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам больше миллиона
Общество
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56 минут назад
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Мост на улице Ленина в Ельце признан аварийным, и движение по нему перекрыто
Мост на улице Ленина в Ельце признан аварийным, и движение по нему перекрыто
Для водителей подготовлен альтернативный маршрут — объехать закрытый участок можно по улице Маяковского. В ближайшее время на подъездах к мосту установят дорожные знаки, которые заранее предупредят о перекрытии и схеме объезда.
О точных сроках восстановления моста пока говорить рано — их назовут после завершения экспертиз. В администрации Ельца отметили, что понимают неудобства, которые создаёт перекрытие, но напомнили: главным приоритетом остаётся безопасность горожан.
Ранее в социальных сетях появилось фото с большой продольной трещиной в покрытии моста.
Фото: vk.ru/allelets
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