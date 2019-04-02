Общество
сегодня, 17:08
На Зеленом острове в центре Липецка обещано создание рекреационной зоны
19 1326
В областном управлении экологии и природных ресурсов считают, что все - под контролем.
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Сегодня на заседании природоохранного комитета областного Совета депутаты заслушали доклад «Об экологической ситуации в Липецкой области» за 2018 год.
Перед парламентариями выступила заместитель руководителя областном управлении экологии и природных ресурсов Галина Тезикова.
По словам чиновницы, экологическая ситуация в регионе остается стабильной. Причем настолько, что уже 62,4% липчан считают, что год от года наша природа все хорошеет и хорошеет. Еще бы, ведь в прошлом году на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов в Липецкой области» было выделено 319,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов, и эти средства освоены на 99%.
6,5% от площади региона занимают 188 особо охраняемых природных территорий. В прошлом году специалисты обследовали 19 памятников природы, расположенные в десяти районах области. С целью сохранения редких видов флоры и фауны ежегодно анализируется состояние популяций 198 редких видов животных и 294 редких видов растений, грибов и лишайников, занесенных в Красные книги РФ и Липецкой области.
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников уменьшились на 10 тысяч тонн и составили 316 тысяч тонн (пятнадцать лет назад на каждого жителя Липецка приходилось в год по тонне таких осадков). На основании показаний данных газоанализаторов в регионе было зафиксировано 366 случаев превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода в воздухе. Самый грязный воздух - в Липецке. А самый грязный район города - перекресток улиц Космонавтов и Циолковского, где 98% замеров показывали превышение ПДК загрязняющих веществ. Парадоксально, но, по мнению чиновников, уровень атмосферного загрязнения воздуха в Липецке можно считать в то же самое время низким.
- Несмотря на это за год было зафиксировано 187 превышений ПДК загрязняющих веществ на стационарных постах в Липецке. Наиболее часто превышения наблюдались в районе Тракторного завода - 109 раз, в районе улицы Титова - 17 раз, в 23 микрорайоне - 15 раз, - сообщила депутатам Галина Тезикова.
В 2018 году за счет средств федерального бюджета завершены работы по очистке русла реки Становая Ряса города Чаплыгин, начатые в 2016 году. Также была проведена расчистка семи прудов и одного заболоченного участка в Липецкой области. Продолжается экологическая реабилитация реки Воронеж (благодаря проведенным работам, на участке в 9,5 км были ограничены сбросы загрязненных вод, и повысилась реки способность к самоочищению).
Депутат Антон Сидоров напомнил о вчерашней теме: появлении в соцсетях видео «обновленного» Зеленого острова (на видео, снятом с квадрокоптера, видно, что островок у пляжа стал «лысым» - на большей его части вырубили деревья и кустарники).
- Как проходят работы по расчистке реки Воронеж? - спросил депутат у чиновницы.
Галина Тезикова ответила, что работы по расчистке русла проверяют еженедельно с промером глубины. А затем сообщила то, что уже известно читателям GOROD48: на Зеленом острове удалены сорные породы деревьев и кустарник, а в последующем на нем будет сформирована рекреационная зона.
Фото: скриншот с видео https://vk.com/video405691614_456239418
Перед парламентариями выступила заместитель руководителя областном управлении экологии и природных ресурсов Галина Тезикова.
По словам чиновницы, экологическая ситуация в регионе остается стабильной. Причем настолько, что уже 62,4% липчан считают, что год от года наша природа все хорошеет и хорошеет. Еще бы, ведь в прошлом году на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов в Липецкой области» было выделено 319,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов, и эти средства освоены на 99%.
6,5% от площади региона занимают 188 особо охраняемых природных территорий. В прошлом году специалисты обследовали 19 памятников природы, расположенные в десяти районах области. С целью сохранения редких видов флоры и фауны ежегодно анализируется состояние популяций 198 редких видов животных и 294 редких видов растений, грибов и лишайников, занесенных в Красные книги РФ и Липецкой области.
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников уменьшились на 10 тысяч тонн и составили 316 тысяч тонн (пятнадцать лет назад на каждого жителя Липецка приходилось в год по тонне таких осадков). На основании показаний данных газоанализаторов в регионе было зафиксировано 366 случаев превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода в воздухе. Самый грязный воздух - в Липецке. А самый грязный район города - перекресток улиц Космонавтов и Циолковского, где 98% замеров показывали превышение ПДК загрязняющих веществ. Парадоксально, но, по мнению чиновников, уровень атмосферного загрязнения воздуха в Липецке можно считать в то же самое время низким.
- Несмотря на это за год было зафиксировано 187 превышений ПДК загрязняющих веществ на стационарных постах в Липецке. Наиболее часто превышения наблюдались в районе Тракторного завода - 109 раз, в районе улицы Титова - 17 раз, в 23 микрорайоне - 15 раз, - сообщила депутатам Галина Тезикова.
В 2018 году за счет средств федерального бюджета завершены работы по очистке русла реки Становая Ряса города Чаплыгин, начатые в 2016 году. Также была проведена расчистка семи прудов и одного заболоченного участка в Липецкой области. Продолжается экологическая реабилитация реки Воронеж (благодаря проведенным работам, на участке в 9,5 км были ограничены сбросы загрязненных вод, и повысилась реки способность к самоочищению).
Депутат Антон Сидоров напомнил о вчерашней теме: появлении в соцсетях видео «обновленного» Зеленого острова (на видео, снятом с квадрокоптера, видно, что островок у пляжа стал «лысым» - на большей его части вырубили деревья и кустарники).
- Как проходят работы по расчистке реки Воронеж? - спросил депутат у чиновницы.
Галина Тезикова ответила, что работы по расчистке русла проверяют еженедельно с промером глубины. А затем сообщила то, что уже известно читателям GOROD48: на Зеленом острове удалены сорные породы деревьев и кустарник, а в последующем на нем будет сформирована рекреационная зона.
Фото: скриншот с видео https://vk.com/video405691614_456239418
19 1326
Animal planet
Animal planet
Нет слов
Юрок Алтушок.
ну ну
Ржу не могу
Animal planet
Рсдрп
сколько тупорылых
НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ НЕТ КАЛЕНДАРЯ