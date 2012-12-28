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сегодня, 10:55

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 35,6%

Заболели 4133 человека.

За минувшую неделю в Липецкой области зарегистрировано 4133 случая ОРВИ, что на 35,6% выше уровня предыдущей недели, но на 37% ниже эпидпорга.

По данным областного управления Роспотребнадзора, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 54% всех случаев по области.

Сейчас в области циркулируют не гриппозные респираторные вирусы: парагрипп, бокавирусы, риновирусы, аденовирусы. Коронавирус за неделю выявлен у 10 человек, что в три раза выше уровня предыдущей недели.

21 сентября в управлении Роспотребнадзора заработала «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. До 2 октября санитарные врачи будут отвечать на вопросы о том, где сделать прививку от гриппа и о ее особенностях, о том как уберечься от сезонных болезней самим, и уберечь от них детей.

Звонить можно по телефонам: 8 800 555 49 43 (единый консультационный центр Роспотребнадзора), 8 (4742) 30-88-14, 8(4742) 30-88-11 (региональная «горячая линия» в рабочие дни с 9:00 до 16:00, в пятницу — с 9:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:45). По телефонам территориальных отделов управления Роспотребнадзора: в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах: 8(47467) 2-07-78, 8(47467) 2-66-65, в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: 8(47471) 2-14-21, 8(47471) 2-11-41, в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: 8(47465) 6-23-90, 8(47465) 6-24-62, в Грязинском, Добринском, Усманском районах: 8(47461) 2-10-77, 8(47461) 2-44-12, в Лебедянском, Краснинском районах: 8(47466) 5-24-57, 8(47466) 5-24-55.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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