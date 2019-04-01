Кто и зачем вырубил деревья на острове у городского пляжа?

Таким вопросом задаются пользователи соцсетей, просмотрев кадры видеосъемки с квадрокоптера

На днях в социальных сетях появилось видео , снятое с квадрокоптера района центрального городского пляжа. Сам автор, да и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что островок у пляжа стал «лысым» - растительность осталась только по краям острова, на большей же его части она вырублена.



"Кто и зачем это сделал?"- GOROD48 адресовал вопрос администрации Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, работы на реке Воронеж и «Зеленом острове» проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

«Реализация запланированных мероприятий в рамках Нацпроекта находится на личном контроле Президента РФ В.В. Путина и Министра природных ресурсов и экологии РФ Д.Н. Кобылкина.

Липецкая область участвует в 7 федеральных проектах Национального проекта «Экология». Одним из направлений нацпроекта является федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», на реализацию которого выделены средства из федерального бюджета. В срок до 2024 года выполнение мероприятий федерального проекта позволит увеличить площадь восстановленных водных объектов и протяженность расчищенных рек Липецкой области.

В 2019 году областным управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области будет закончен 2 этап экологической реабилитации реки Воронеж и начнется ее 3 этап. Всего в ходе трех этапов будет расчищен участок реки Воронеж длиной в 50 километров, укреплена береговая полоса, выпущено более полутора миллионов мальков разных пород рыб.

В настоящее время работы по экореабилитации реки выполняются в черте города Липецка, которые позволят с помощью изъятых донных отложений обеспечить повышение уровня территории «Зеленого острова» и предотвратить его затопление. Работа по изъятию донных отложений и удалению обширной водной растительности в русле реки приведет к увеличению ее пропускной способности и рекреационной привлекательности. Кроме того, в соответствии с проектом, имеющим положительное заключение государственной экспертизы, в границах «Зеленого острова» удалены сорные породы деревьев и кустарниковой растительности. В последующем на данном участке будет произведена планировка, что позволит сформировать территорию для создания дополнительного рекреационного пространства в городской черте», сообщили в пресс-службе.

Возможно, когда нибудь, построят на островок и мост, который демонтировали более десяти лет назад. Во всяком случае, возведение мостика планировалось .

Скриншот с видео https://vk.com/video405691614_456239418







