Общество

36 минут назад

Кто и зачем вырубил деревья на острове у городского пляжа?

9 688
#пляж #островок
Кто и зачем вырубил деревья на острове у городского пляжа?

Таким вопросом задаются пользователи соцсетей, просмотрев кадры видеосъемки с квадрокоптера

На днях в социальных сетях появилось видео, снятое с квадрокоптера района центрального городского пляжа. Сам автор,  да и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что островок у пляжа стал «лысым» - растительность осталась только по краям острова, на большей же его части она вырублена.

"Кто и зачем это сделал?"- GOROD48 адресовал вопрос администрации Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, работы на реке Воронеж и «Зеленом острове» проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

«Реализация запланированных мероприятий в рамках Нацпроекта находится на личном контроле Президента РФ В.В. Путина и Министра природных ресурсов и экологии РФ Д.Н. Кобылкина. 

Липецкая область участвует в 7 федеральных проектах Национального проекта «Экология». Одним из направлений нацпроекта является федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», на реализацию которого выделены средства из федерального бюджета. В срок до 2024 года выполнение мероприятий федерального проекта позволит увеличить площадь восстановленных водных объектов и протяженность расчищенных рек Липецкой области. 

  В 2019 году областным управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области будет закончен 2 этап экологической реабилитации реки Воронеж и начнется ее 3 этап. Всего в ходе трех этапов будет расчищен участок реки Воронеж длиной в 50 километров, укреплена береговая полоса, выпущено более полутора миллионов мальков разных пород рыб.

В настоящее время работы по экореабилитации реки выполняются в черте города Липецка, которые позволят с помощью изъятых донных отложений обеспечить повышение уровня территории «Зеленого острова» и предотвратить его затопление. Работа по изъятию донных отложений и удалению обширной водной растительности в русле реки приведет к увеличению ее пропускной способности и рекреационной привлекательности. Кроме того, в соответствии с проектом, имеющим положительное заключение государственной экспертизы, в границах «Зеленого острова» удалены сорные породы деревьев и кустарниковой растительности. В последующем на данном участке будет произведена планировка, что позволит сформировать территорию для создания дополнительного рекреационного пространства в городской черте», сообщили в пресс-службе.

Возможно, когда нибудь, построят на островок и мост, который демонтировали более десяти лет назад. Во всяком случае, возведение мостика планировалось.

Скриншот с видео https://vk.com/video405691614_456239418



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#пляж #островок

Комментарии (9)

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Елена Бондарь

12 минут назад
Тут важно понимать, что срубка каждого дерева идёт по прейскуранту. Вроде дело-то бессмысленное - островок ведь наш не затапливается, а бюджет нацпроекта распилили.
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гость

13 минут назад
проект "Экология" и вырубили все деревья
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Батя

14 минут назад
Нацпроект асвой бабки!
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Елена

16 минут назад
Петровский рынок на набережной, в голове не укладывается. Убожество
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+++

17 минут назад
к нам приехал Диавол ! Уже упала церковь ! лысый Диавол вырубит все живое в липецкой области !
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Я

18 минут назад
А в 90-е там натуристки загарали, а мы, будучи школотой, шастали с удочками и пялились на сиськи.
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Тишина

19 минут назад
Я в шоке, кто нибудь видел где почищено?
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Артемон -сатана

21 минуту назад
в рамках проекта экология вырубили тысячи деревьев ?
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Эколог

22 минуты назад
Законопроект эколог,и притом вырубается деревья,проезжал сегодня островок лысый.страна контрастов
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