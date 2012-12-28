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Происшествия
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сегодня, 07:44
Организатор нелегальной миграции и фиктивные жены выслушали приговор
Одна из женщин дважды сходила под венец с иностранцами.
53-летнему организатору назначено 3 года условно, его брату – 2 года условно со штрафами с 100 000 рублей каждому. Их подельницы приговорены к лишению свободы условно сроком на 1,5 года и 2 года с испытательным сроком.
«53-летний мужчина, получивший в 2015 году российское гражданство, решил помочь обустроиться в нашей стране своим бывшим соотечественникам. Он нашел двух местных жительниц, согласившихся за деньги стать мнимыми жёнами приезжих, благодаря чему те получали необходимый для проживания в России статус. Таким образом, злоумышленнику удалось организовать через заключение фиктивных браков с россиянками незаконное пребывание на территории страны трех иностранных граждан, в том числе собственного брата», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Судами браки признаны недействительными с момента их заключения.
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