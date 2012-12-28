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сегодня, 07:44

Организатор нелегальной миграции и фиктивные жены выслушали приговор

Одна из женщин дважды сходила под венец с иностранцами.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор живущему в Хлевенском округе 53-летнему уроженцу одной из республик ближнего зарубежья, его брату и двум женщинам – 23 и 33 лет за организацию незаконной миграции через фиктивные браки (по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Полиция и УФСБ задержали их ещё в начале этого года. 

53-летнему организатору назначено 3 года условно, его брату – 2 года условно со штрафами с 100 000 рублей каждому. Их подельницы приговорены к лишению свободы условно сроком на 1,5 года и 2 года с испытательным сроком. 

«53-летний мужчина, получивший в 2015 году российское гражданство, решил помочь обустроиться в нашей стране своим бывшим соотечественникам. Он нашел двух местных жительниц, согласившихся за деньги стать мнимыми жёнами приезжих, благодаря чему те получали необходимый для проживания в России статус.  Таким образом, злоумышленнику удалось организовать через заключение фиктивных браков с россиянками незаконное пребывание на территории страны трех иностранных граждан, в том числе собственного брата», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

Старшая из дам «шла под венец» дважды, в результате чего один из псевдосупругов получил разрешение на временное проживание, а второй — российское гражданство. Вторая женщина успела побывать «замужем» один раз. Её «избранник» также незаконно получил разрешение на временное проживание. 

Судами браки признаны недействительными с момента их заключения.



миграция
иностранцы
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