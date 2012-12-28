В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: дело начальника УКСа, сгоревший мотоциклист и пять поврежденных машин
Сегодня, 24 сентября, в суде избрали меру пресечения для бывшего начальника управления строительства Липецка, умер 18 летний парень, обгоревший на 90% после столкновения на улице Гагарина, и полицейские ищут вандала, испортившего пять автомобилей.
«Установлено, что подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами из числа работников городской администрации, получил от директора коммерческой организации взятку в размере 900 тысяч рублей за заключение муниципального контракта на строительство ливневой канализации стоимостью 84 миллиона рублей без предоставления предприятием обеспечения исполнения контракта», — сообщает прокуратура Липецкой области.
По данным GOROD48, Поваляева подозревают в незаконном сотрудничестве с учредителем и руководителем компании «Экотерм» Кириллом Филоновым, арестованным в мае по обвинению в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей.
52-летнего Владимира Поваляева задержали накануне утром в арендованной квартире. Тогда же начались обыски и выемки документов в управлении строительства мэрии, а также опросы сотрудников.
Напомним, чиновник был назначен на должность начальника УКСа 4 апреля 2025 года. До этого он работал в бизнесе, его компании часто брали подряды УКСа Липецка.
Несмотря на то, что следствие по делу только начинается и суд не признал Владимира Поваляева виновным, вице-мэр Липецка Светлана Сурмий уже представила сотрудникам управления строительства нового руководителя ведомства — Юлию Шестопалову, ранее курировавшую ранее в управлении программы ремонтов детских садов и школ, благоустройства общественных пространств. А в мэрии заявили, что этот случай — начало большой чистки в рядах администрации города.
Фото: личная страница ВК Юлии Шестопаловой
«Ну кто бы мог подумать, что под этой личиной скрывался, блин, уголовник! Ну такой был мужчина, настоящий полковник!», — процитировала известную песню Алла.
Ночью на Боевом проезде в Липецке загорелся автомобиль ДПС. Оказалось, его поджог 16-летний студент. Как выяснилось, действовал подросток под управлением мошенников. Теперь парень проходит по уголовному делу о теракте.
«Люди, научитесь думать головой! Посылайте всех звонарей сразу в ад! Не совершайте преступления против своих граждан. Обо всех звонках говорите родным, сообщите в полицию, но не становитесь преступником», — написала Тема для размышления.
Вчера вечером на улице Гагарина в Липецке 18-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем «ГАЗ». После столкновения мотоцикл загорелся вместе с водителем.
Молодого человека госпитализировали. Врачи диагностировали у него ожоги 90% поверхности тела четвертой, самой тяжелой, степени. Сегодня юноша умер в больнице.
Минувшей ночью у дома № 1 по улице Осканова были испорчены пять автомобилей. По словам очевидцев, пьяный мужчина сбросил на них с общего балкона старую мебель.
Вандала ищет полиция.
Эта новость подвигла комментаторов GOROD48 на дискуссию о том, на что похож относительно новый микрорайон.
«Елецкий — второй Тракторный», — написал Максим.
«Нет не соглашусь, Тракторный лучше», — ответил ему Городовой.
«Елецкий» это второй Чикаго в 30е годы», — уверен 12345.
Завтра дожди прекратятся, но теплее уже не станет. В Липецке, по прогнозам синоптиков, от +16 до +18 градусов. Хотя все познается в сравнении. В этот день в 1973 году было уже 3 градуса мороза. А через год 25 сентября 1974 — стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, столбики термометров поднялись в городе до +29.
Тепло, стоявшее почти до конца сентября, «запутало» некоторые растения: начали цвести акация и помидоры.
Кстати, 25 ноября по народному календарю — день Артамона Змеевика. Дождь в этот день — к длинной и холодной зиме, гром — к тёплой осени, обилие желудей — к тёплой зиме и плодородному лету.
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