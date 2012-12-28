Липецкая вечЁрка: дело начальника УКСа, сгоревший мотоциклист и пять поврежденных машин

Сегодня, 24 сентября, в суде избрали меру пресечения для бывшего начальника управления строительства Липецка, умер 18 летний парень, обгоревший на 90% после столкновения на улице Гагарина, и полицейские ищут вандала, испортившего пять автомобилей.