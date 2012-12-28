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сегодня, 20:54
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На Октябрьском мосту столкнулись «ГАЗель» и «Пежо»: есть пострадавшие

«ГАЗель» завалилась на легковушку. Травмы получили мужчина и женщина.

Сегодня вечером на Октябрьском мосту в Липецке столкнулись «ГАЗель» под управлением 56-летнего водителя и «Пежо» с 24-летним водителем за рулем. После удара «ГАЗель» завалилась на легковой автомобили и практически расплющила его с пассажирской стороны.

Как рассказали GOROD48 в УМВД по Липецкой области, водитель «Пежо» и его 42-летняя пассажирка получили травмы. Им потребовалась помощь медиков. Полицейским предстоит выяснить причины аварии.



Водители заметили неподалеку, уже ближе к танку, еще одно столкновение — автобуса и легкового автомобиля. Информации об этой аварии в полицию не поступало.


автобус дтп.jpg
ДТП
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Комментарии (3)

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Сначала новые
пешеход
24 минуты назад
Дождь брызнул, и сразу ДТП. Теперь водятлам дождь мешает.
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Отец ю
31 минуту назад
Первый день осени!
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Ентот пэтриот
39 минут назад
Как в анегдоте: " Отрежте мне язык, я должен это видеть"- это про газель на боку
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