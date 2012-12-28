На Октябрьском мосту столкнулись «ГАЗель» и «Пежо»: есть пострадавшие

Сегодня вечером на Октябрьском мосту в Липецке столкнулись «ГАЗель» под управлением 56-летнего водителя и «Пежо» с 24-летним водителем за рулем. После удара «ГАЗель» завалилась на легковой автомобили и практически расплющила его с пассажирской стороны.



Как рассказали GOROD48 в УМВД по Липецкой области, водитель «Пежо» и его 42-летняя пассажирка получили травмы. Им потребовалась помощь медиков. Полицейским предстоит выяснить причины аварии.





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