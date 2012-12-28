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На Студеновской рабочие пробиваются к повреждённой трубе
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сегодня, 00:00

На Студеновской рабочие пробиваются к повреждённой трубе

Работу осложняет дождь, но пройдена половина пути.

На улице Студеновской аварийные бригады «РВК» пытаются ликвидировать последствия порыва водовода.

«Работы осложняются местом расположения трубопровода — он находится на глубине более четырёх метров — и большим количеством воды, поступающей из-за дождя. Специалистам приходится практически непрерывно дренировать место проведения работ, чтобы избежать обрушения стен котлована», — сообщили в мэрии Липецка.

Аварийщики разработали котлован глубиной два метра. Как только они доберутся до места порыва, начнут ремонт повреждённой трубы.

Без воды остаются более сотни домов на более чем 20 улицах Ниженки, Карьера, Студенок и центра города.
порыв водопровода
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