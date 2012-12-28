В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Сегодня в Липецке: визит олимпийского чемпиона и актёра из «Реальных пацанов», люди-мемы начали вредить
Происшествия
128
16 минут назад
С 22 сентября в Липецке ищут 15-летнюю девочку
Девочку ищут полицейские и волонтеры.
Приметы Анны: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза. Была одета в темные кофту и джинсы.
— Сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий по поиску пропавшей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
0
3
0
0
1
Комментарии