С 22 сентября в Липецке ищут 15-летнюю девочку

Девочку ищут полицейские и волонтеры.

В Липецке ищут 15-летнюю Анну Матвееву. 22 сентября она ушла из дома на улице Бородинской и до настоящего момента её местонахождение не установлено.Приметы Анны: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза. Была одета в темные кофту и джинсы.— Сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий по поиску пропавшей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.