Сегодня в Липецке: визит олимпийского чемпиона и актёра из «Реальных пацанов», люди-мемы начали вредить

Нас ждёт насыщенная программа пятницы: концерты, гастроли и два звездных гостя.

Похоже, осень окончательно вступила в свои права: столбик термометра вновь опустится, теперь он покажет от +16 до +18 градусов. День пройдёт преимущественно без осадков, но утром местами до нас доберутся и холодные туманы.













С 10:00 перекроют холодную воду:





- пер. Вишневый, 1а.

























Бензин

В 18:00 красивое мероприятие на свежем воздухе пройдёт и в беседке на бульваре Сококина – «Осенний аккорд» (6+).









Фото vk.ru/public216939029

В 16:00 в филиале ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 10) пройдёт концерт «Осенняя вечеринка» (12+).









Фото vk.ru/dk_rud2

В 10:00 в ФОК «Рекорд» (ул.Титова, 8г) состоится мастер-класс двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова (6+).









Фото с личной страницы Олега Саитова: легенды бокса Денис Лебедев, Александр Поветкин и сегодняшний гость Липецка

В 10:00 в Центре управления регионом (ул. Первомайская 55) состоится творческая встреча с актёром и режиссёром Антоном Богдановым (12+).









Здесь и вверху кадры из сериала "Реальные пацаны"

В 19:00 в ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжатся гастроли Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева из Владикавказа. Сегодня гости представят спектакль «В списках не значатся» (12+).













Фото vk.ru/public204135242

Академический оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова телерадиоцентра «Орфей» под управлением главного дирижёра Евгения Волчкова представит самые яркие произведения из своего репертуара, среди которых такие шедевры как: «Русская песня» Сергея Рахманинова, «Не слышно шуму городского» Веры Городовской, «Звоны» Виктора Малярова, «Коробейники» Владимира Дителя.









При этом 22% работодателей считают, что авторы приколов работают хуже остальных, а их «творчество» отрицательно влияет на коллектив.







