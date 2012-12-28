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Сегодня в Липецке: визит олимпийского чемпиона и актёра из «Реальных пацанов», люди-мемы начали вредить
Общество
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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: визит олимпийского чемпиона и актёра из «Реальных пацанов», люди-мемы начали вредить

Нас ждёт насыщенная программа пятницы: концерты, гастроли и два звездных гостя.

Всё прохладнее

Похоже, осень окончательно вступила в свои права: столбик термометра вновь опустится, теперь он покажет от +16 до +18 градусов. День пройдёт преимущественно без осадков, но утром местами до нас доберутся и холодные туманы.

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Отключение воды

С 10:00 перекроют холодную воду:

- ул. 9-й микрорайон, 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 15, 17, 19, 20, 20в, 21, 21а, 22;
- ул. Космонавтов, 100, 102, 104, 106, 108, 110а;
- ул. Московская, 43, 45, 47, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59, 61д, 61в, 67, 71;
- пер. Вишневый, 1а.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Днепровской, Донецкой, Загородной, Западной, Луговой, Макаренко, Пестеля, Товарищеской, Фабрициуса,, Чернозёмной, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Рылеева, Фруктовом.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Ангарская, 5;
– ул. Варшавская;
– ул. Генерала Меркулова 14, 14а, 14б, 16а;
– ул. Добровская;
– ул. Д. Писарева, 55;
– ул. Известковая, 2а;
– ул. И.С. Бурлакова, 32, 34;
– ул. Клары Цеткин, 1, 1а;
– ул. Ново-Весовая, 2в, 5, 6;
– ул. Олимпийская, 11, 17б, 46;
– ул. Патриотическая;
– ул. П.П. Постышева, 49;
– ул. Рихарда Зорге;
– ул. Фридриха Энгельса, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1в, 3/1, 3/2, 36а, 5а, 5б, 7а;
– ул. Юношеская, 43, 46б, 53, 77к, 77н, 83а, 87б;
– пр-т имени 60-летия СССР, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29;
– б-р Сергея Есенина, 2, 4, 4а, 6;
– 22-й микрорайон;
– р-н Цемзавода;
– р-н Центролита;
– Садоводчество «Горняк»;
– Садоводчество «Горняк», 13у, 302н, 352;
– Садоводчество «Горняк 1»;
– Садоводчество «Спутник»;
– Садоводчество «Спутник 2», 113, 211, 337;
– Садоводчество «Центролит», 5, 241, 266.

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Пробки

Попасть в пробку в пятницу промозглой осенью - б-р-р-р…. Чтобы этого не произошло, лучше перед поездкой проверить загруженность маршрута по «Яндекс-картам».


Бензин

У нас есть масса электронных возможностей, вплоть до поиска бензина. Наличие самого бензина это, правда, не гарантирует. Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Одни из последних гуляний в парках

Несмотря на погоду, мероприятия под открытым небом запланированы и на ближайшие три дня. Ловите сегодняшнюю программу на графике от мэрии Липецка.

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Музыка посреди улицы

В 18:00 красивое мероприятие на свежем воздухе пройдёт и в беседке на бульваре Сококина – «Осенний аккорд» (6+).

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Фото vk.ru/public216939029

Студенты и преподаватели Липецкого областного колледжа искусств прямо под открытым небом установят фортепиано и в сопровождении духового оркестра исполнят музыку Шопена, Рахманинова, Даргомыжского.

Осенняя вечеринка

В 16:00 в филиале ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 10) пройдёт концерт «Осенняя вечеринка» (12+).

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Фото vk.ru/dk_rud2

Приглашают детей и подростков провести это золотое время года в отличной компании, с музыкой и хорошим настроением. Выступят местные творческие коллективы.

Легенда бокса

В 10:00 в ФОК «Рекорд» (ул.Титова, 8г) состоится мастер-класс двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова (6+).

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Фото с личной страницы Олега Саитова: легенды бокса Денис Лебедев, Александр Поветкин и сегодняшний гость Липецка

Победитель Олимпийских Игр 1996 г в Атланта и 2000 г. в Сиднее и обладатель множества других титулов проведёт урок для воспитанников секций бокса Липецка и Липецкой области.

Реальный пацан

В 10:00 в Центре управления регионом (ул. Первомайская 55) состоится творческая встреча с актёром и режиссёром Антоном Богдановым (12+).

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Здесь и вверху кадры из сериала "Реальные пацаны"

Артист, сделавший себе имя на сериале «Реальные пацаны», режиссёр фильма «Красавица», генеральный директор кинокомпании «Проспект Мира» станет первым гостем Липецкого питчинга кинопроектов, в ходе которых состоятся встречи и лекции на тему производства фильмов. Возможно, кому-то это поможет к найти свой путь в киноиндустрии?

Участие бесплатное, но нужно зарегистрироватьсяпо ссылке

Театр

В 19:00 в ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжатся гастроли Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева из Владикавказа. Сегодня гости представят спектакль «В списках не значатся» (12+).

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Фото vk.ru/public204135242

Пронзительная постановка по знаменитой повести Бориса Васильева о защитниках Брестской крепости, силе человеческого духа и беспримерном мужестве. Спектакль идёт на русском языке.

Вечерний концерт

В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) начнётся концерт «Русская песня на все времена» (12+).

Академический оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова телерадиоцентра «Орфей» под управлением главного дирижёра Евгения Волчкова представит самые яркие произведения из своего репертуара, среди которых такие шедевры как: «Русская песня» Сергея Рахманинова, «Не слышно шуму городского» Веры Городовской, «Звоны» Виктора Малярова, «Коробейники» Владимира Дителя.

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Солисты: заслуженный артист России Александр Захаров (тенор) и лауреат всероссийских конкурсов Татьяна Семушина (народный вокал), а также артисты оркестра.

Мемы

Мемами, гифками, юмористическими картинками и смешными видео в рабочих чатах регулярно делятся 10% офисных сотрудников, иногда — 51%, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

При этом 22% работодателей считают, что авторы приколов работают хуже остальных, а их «творчество» отрицательно влияет на коллектив.

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94% рассылающих мему не согласны с критикой начальства и утверждают, что в течение дня успевают всё: и выполнить рабочие задачи и повеселить коллег.

Дорогие липчане! Подходит к концу очередная рабочая неделя, но новостей будет ещё много и GOROD48 обо всём успеет рассказать. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
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