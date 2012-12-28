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20 минут назад

В Липецке уже 49 фитнес-центров

Последний из них построен на углу улиц Кривенкова и Минской. Тем временем городу не хватает спортплощадок, спортивных залов, катков и бассейнов.

На углу улиц Кривенкова и Минской по соседству с надувной ареной Дворца спорта «Ледовый» оренбургская компания «Листпромстрой» с опозданием на два с половиной года построила большой спортивный центр. Он расположен на земельном участке площадью 10 тысяч кв. метров кадастровой стоимостью 13,4 миллиона рублей. О том, как он будет использован, застройщик GOROD48 не сказал, но отметил, что скоро здание введут в эксплуатацию. В департаменте градостроительства и архитектуры мэрии нам пояснили: это будет фитнес-центр.

Оказалось, 49-й по счёту в Липецке. Будет ли он востребован? Да, считают в городском департаменте физкультуры и спорта.

— У горожан растёт потребность в спортивных объектах. По состоянию на сегодня уже 64% жителей Липецка регулярно занимаются каким-то видом спорта или ведут активный образ жизни. В городе работают 10 спортивных школ, каждый год открываются частные спортивные клубы, спортивные секции разной направленности есть при большинстве школ. К 2030 году в Липецке физкультурниками и спортсменами будут, согласно прогнозу, уже 70% горожан, — сказали в ведомстве.

Итак, всего лишь за 10 лет число жителей Липецка, регулярно занимающихся спортом, выросло с 25% до 64%. Эта цифра складывается из отчётов муниципальных и региональных спортивных учреждений, а также частных спортклубов и ассоциаций. В физкультурники записаны воспитанники всех детских садов в возрасте от трёх лет, школьники и студенты, участники рабочих спартакиад.

В то же время Липецку не хватает плоскостных спортплощадок, спортивных залов, катков с искусственным льдом и бассейнов. Но в этом году на улице Кривенкова в Молодёжном парке частный инвестор введёт в эксплуатацию теннисные корты с трибунами и раздевалками, административными помещениями. Другой частный инвестор готовится строить спортклуб для занятий падел-теннисом (под эту ставшую суперпопулярной игру даже перепрофилирован футбольный манеж на улице Кривенкова).
физкультура
спорт
ЗОЖ
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