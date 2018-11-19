Общество
26 минут назад
Проект о сносе 20 домов в центре Липецка и строительстве высоток отклонили
3 700
Жители квартала выступили против планов застройщика.
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка подвел итоги публичных слушаний по вопросу застройки квартала в центре города — участка, ограниченного улицами Ленина, Интернациональная, Пролетарская и Гагарина.
Инвестор ранее предложил на рассмотрение свое видение будущего участка в 10,5 га (от регионального краеведческого музея до ЛГПУ). Застройщик вынес на обсуждение снос 21 жилого дома и хозпостроек - гаражей и сараев. Компания планирует освободить квартал от старого жилья и сразу же построить новые здания. По большей части — это многоэтажки. Проектом запланировано строительство домов высотой вплоть до 16 этажей; большинство из них с административными помещениями и подземными парковками. Самым большим зданием в проекте стал многоуровневый жилой комплекс напротив городской детской больницы (бывший санаторий "Восход"). Он будет иметь форму литеры V и смотреть в сторону Сокола, расположившись на улицах Гагарина и Ленина. Кроме того, в планах строителей - новый детсад. Для двухэтажного учреждения на 125 малышей присмотрели место рядом с домом №43а по улице Ленина.
Участники публичных слушаний выступили против планов застройщика. Так, неравнодушная к будущему квартала Лариса Шабельник потребовала строить дома не выше пяти этажей, чтобы не перегружать коммунальные сети, а также ратовала за реставрацию, а не снос зданий. Целая инициативная группа выступила против сноса ряда домов и строительства новых зданий выше двух этажей, уплотнения застройки. Они задались вопросом, куда будут переселять жильцов в случае сноса домов, в том числе — недавно прошедших капитальный ремонт. Ответ таков: «Вопросы сроков и условий переселения будут решаться собственниками квартир с инвестором».
Впрочем, единственным принятым замечанием к проекты стала ремарка от управления имущественных и земельных отношений: план не вписывается в существующие чертежи и имеет недоработки в части документации. В итоге проект инвестора о реновации квартала в центре Липецка был отклонен.
Инвестор ранее предложил на рассмотрение свое видение будущего участка в 10,5 га (от регионального краеведческого музея до ЛГПУ). Застройщик вынес на обсуждение снос 21 жилого дома и хозпостроек - гаражей и сараев. Компания планирует освободить квартал от старого жилья и сразу же построить новые здания. По большей части — это многоэтажки. Проектом запланировано строительство домов высотой вплоть до 16 этажей; большинство из них с административными помещениями и подземными парковками. Самым большим зданием в проекте стал многоуровневый жилой комплекс напротив городской детской больницы (бывший санаторий "Восход"). Он будет иметь форму литеры V и смотреть в сторону Сокола, расположившись на улицах Гагарина и Ленина. Кроме того, в планах строителей - новый детсад. Для двухэтажного учреждения на 125 малышей присмотрели место рядом с домом №43а по улице Ленина.
Участники публичных слушаний выступили против планов застройщика. Так, неравнодушная к будущему квартала Лариса Шабельник потребовала строить дома не выше пяти этажей, чтобы не перегружать коммунальные сети, а также ратовала за реставрацию, а не снос зданий. Целая инициативная группа выступила против сноса ряда домов и строительства новых зданий выше двух этажей, уплотнения застройки. Они задались вопросом, куда будут переселять жильцов в случае сноса домов, в том числе — недавно прошедших капитальный ремонт. Ответ таков: «Вопросы сроков и условий переселения будут решаться собственниками квартир с инвестором».
Впрочем, единственным принятым замечанием к проекты стала ремарка от управления имущественных и земельных отношений: план не вписывается в существующие чертежи и имеет недоработки в части документации. В итоге проект инвестора о реновации квартала в центре Липецка был отклонен.
3 700
Липчанин
skrip
Мнение