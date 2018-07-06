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46 минут назад
Липецкая вечерка: прерванный перелет, грозный отец и «секретный план» Путина
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 6 июля.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про сообщение аэропорта «Липецк». Сначала воздушная гавань региона сообщила о снятии рейсов в Москву, Cочи и Крым, но потом перевозчик расставил точки над i. Впрочем, для тех, кто хотел слетать в Симферополь позитивного мало.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что отец чуть не убил сына. Семейный конфликт между отцом и сыном произошел в дном из сел Измалковского района. Ссора дошла до угроз. В один из моментов отец схватился за кухонный нож и направил его в сторону сына со словами: «...завалю, убью, зарежу...».
Самое бурное обсуждение дня — «секретный план» Путина. «Сегодня в стенах Липецкого областного Совета кипели страсти: на комитете по социальным вопросам парламентарии обсуждали предложенную правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, главным достижением которой должно стать продление трудоспособного возраста мужчин на 5 лет, а женщин - на восемь».
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся агротехнологической выставки «День поля». Дмитрий Патрушев вышел на сцену в компании председателя комитета по аграрным вопросам Государственной думы России Владимира Кашина и губернатора Липецкой области Олега Королева. Владимир Кашин пожелал аграриям хорошего урожая и высоких цен, а Олег Королев, как и привычно, провёл экскурс в новейшую историю России и поговорил о «чёрной дыре» как синониме сельского хозяйства в перестроечное время. Спич губернатора министр и депутат выслушали с улыбкой на лице.
Вместе с этим своя порция эмоций досталась растению. Перед изданием региональной Красной книги управление экологии и природных ресурсов провело исследования в Чаплыгинском районе. Выявлены места обитания (встреч) следующих редких видов. Среди них - пушица влагалищная.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что отец чуть не убил сына. Семейный конфликт между отцом и сыном произошел в дном из сел Измалковского района. Ссора дошла до угроз. В один из моментов отец схватился за кухонный нож и направил его в сторону сына со словами: «...завалю, убью, зарежу...».
Самое бурное обсуждение дня — «секретный план» Путина. «Сегодня в стенах Липецкого областного Совета кипели страсти: на комитете по социальным вопросам парламентарии обсуждали предложенную правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, главным достижением которой должно стать продление трудоспособного возраста мужчин на 5 лет, а женщин - на восемь».
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся агротехнологической выставки «День поля». Дмитрий Патрушев вышел на сцену в компании председателя комитета по аграрным вопросам Государственной думы России Владимира Кашина и губернатора Липецкой области Олега Королева. Владимир Кашин пожелал аграриям хорошего урожая и высоких цен, а Олег Королев, как и привычно, провёл экскурс в новейшую историю России и поговорил о «чёрной дыре» как синониме сельского хозяйства в перестроечное время. Спич губернатора министр и депутат выслушали с улыбкой на лице.
Вместе с этим своя порция эмоций досталась растению. Перед изданием региональной Красной книги управление экологии и природных ресурсов провело исследования в Чаплыгинском районе. Выявлены места обитания (встреч) следующих редких видов. Среди них - пушица влагалищная.
Ч.
Мотя