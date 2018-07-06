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46 минут назад

Липецкая вечерка: прерванный перелет, грозный отец и «секретный план» Путина

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечерка: прерванный перелет, грозный отец и «секретный план» Путина

Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 6 июля.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про сообщение аэропорта «Липецк». Сначала воздушная гавань региона сообщила о снятии рейсов в Москву, Cочи и Крым, но потом перевозчик расставил точки над i. Впрочем, для тех, кто хотел слетать в Симферополь позитивного мало.

Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что отец чуть не убил сына. Семейный конфликт между отцом и сыном произошел в дном из сел Измалковского района. Ссора дошла до угроз. В один из моментов отец схватился за кухонный нож и направил его в сторону сына со словами: «...завалю, убью, зарежу...».

Самое бурное обсуждение дня — «секретный план» Путина. «Сегодня в стенах Липецкого областного Совета кипели страсти: на комитете по социальным вопросам парламентарии обсуждали предложенную правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, главным достижением которой должно стать продление трудоспособного возраста мужчин на 5 лет, а женщин - на восемь».

Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся агротехнологической выставки «День поля». Дмитрий Патрушев вышел на сцену в компании председателя комитета по аграрным вопросам Государственной думы России Владимира Кашина и губернатора Липецкой области Олега Королева. Владимир Кашин пожелал аграриям хорошего урожая и высоких цен, а Олег Королев, как и привычно, провёл экскурс в новейшую историю России и поговорил о «чёрной дыре» как синониме сельского хозяйства в перестроечное время. Спич губернатора министр и депутат выслушали с улыбкой на лице.

Вместе с этим своя порция эмоций досталась растению. Перед изданием региональной Красной книги управление экологии и природных ресурсов провело исследования в Чаплыгинском районе. Выявлены места обитания (встреч) следующих редких видов. Среди них - пушица влагалищная.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (2)

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Ч.

2 минуты назад
Пенсионная реформа -это серьёзный вопрос в жизни человека и решать его необходимо не в кабинетах ,а на всеобщем референдуме и только !!!
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Мотя

39 минут назад
Пушицу влагалищную с промежности состригать не надо. Это защита от паразитов, коим является член моего мужа. Этот отросток вообще мне надоел, лезет куда не надо, оставляет следы, плющит матку и вызывает кровотечения. Вот почему надо выбирать мужчину с небольшим отростком. Ох, как сладко щекочет он пушеницу. И не делает больно, и не приводит к раку матки
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