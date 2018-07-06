Министр сельского хозяйства открыл выставку в Липецкой области

Дмитрий Патрушев поставил перед производителями задачи

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев открыл агротехнологическую выставку в селе Бруслановка. «День поля» в 2018 году принимает сортоиспытательная станция в Липецкой области.



Дмитрий Патрушев вышел на сцену в компании председателя комитета по сельскому хозяйству Государственной думы России Владимира Кашина и губернатора Липецкой области Олега Королева. Глава министерства поздравил гостей и участников выставки с событием, отметил успехи аграриев и акцентировал внимание на задачах, которые государство ставит перед рабочими и производителями.



Владимир Кашин пожелал аграриям хорошего урожая и высоких цен, а Олег Королев, как и привычно, провёл экскурс в новейшую историю России и поговорил о «чёрной дыре» как синониме сельского хозяйства в постперестроечное время. Спич губернатора министр и депутат выслушали с улыбкой на лице.