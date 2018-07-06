Общество

8 минут назад

Министр сельского хозяйства открыл выставку в Липецкой области

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#Патрушев #министр
Министр сельского хозяйства открыл выставку в Липецкой области

Дмитрий Патрушев поставил перед производителями задачи

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев открыл агротехнологическую выставку в селе Бруслановка. «День поля» в 2018 году принимает сортоиспытательная станция в Липецкой области.

Дмитрий Патрушев вышел на сцену в компании председателя комитета по сельскому хозяйству Государственной думы России Владимира Кашина и губернатора Липецкой области Олега Королева. Глава министерства поздравил гостей и участников выставки с событием, отметил успехи аграриев и акцентировал внимание на задачах, которые государство ставит перед рабочими и производителями. 

Владимир Кашин пожелал аграриям хорошего урожая и высоких цен, а Олег Королев, как и привычно, провёл экскурс в новейшую историю России и поговорил о «чёрной дыре» как синониме сельского хозяйства в постперестроечное время. Спич губернатора министр и депутат выслушали с улыбкой на лице.
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#Патрушев #министр

Комментарии (3)

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э

18 секунд назад
в каждом регионе должен быть свой местный дурачек
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Баба Зина

55 секунд назад
Уж чего-чего а соловьиные итрели испускать умеет.....
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Весь народ

58 секунд назад
"Спич губернатора министр и депутат выслушали с улыбкой на лице". И думали - дурак дураком, но зато это свой, правильный дурак.
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