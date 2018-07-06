Липчанам вернут рейсы в столицу и Сочи

Полеты перевозчика «РусЛайн» из аэропорта «Липецк» отменены только в Сочи.

Сегодня утром прошла информация об отмене ряда авиарейсов компании «РусЛайн». Так, шла речь об отмене полетов в Сочи и обратно, перелетов в Симферополь и отмене рейсов 111 и 112 между Липецком и Москвой по средам и пятницам. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО АК «РусЛайн», на данный момент в связи с корректировкой расписания из Липецка с 21 июля отменены рейсы только в Симферополь.

Авиакомпанией «РусЛайн» из липецкого аэропорта продолжают осуществляться полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи. Все они заведены в расписание до конца весенне-летней навигации полетов.

В аэропорту «Липецк» также подтвердили информацию о восстановлении рейсов 111 и 112 между Липецком и Москвой по средам и пятницам, а также возобновлении воздушного сообщения с Сочи.