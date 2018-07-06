Липчане больше не смогут улететь в Сочи и Крым

Авиасообщение прекращается.

Аэропорт «Липецк» со ссылкой на информацию из компании «РусЛайн» сообщил об отмене ряда рейсов. Речь идет не о переносе пары-тройки перелетов, а о приостановке авиасообщения по серии направлений.



С 11 июля прекращаются полеты в Сочи и обратно, ранее борты из Липецка вылетали по средам и пятницам. Перелеты в Симферополь и обратно закрывают с 21 июля. Также отменяются рейсы 111 и 112 – это сообщение между Липецком и Москвой, перелеты отменены по средам и пятницам.



В аэропорте причину прекращения авиасообщения не утоняют и советуют пассажирам обратиться в «РусЛайн».