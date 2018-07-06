Общество

30 минут назад

Липчане больше не смогут улететь в Сочи и Крым

10 1385
#перелет #аэропорт
1
Липчане больше не смогут улететь в Сочи и Крым

Авиасообщение прекращается.

Аэропорт «Липецк» со ссылкой на информацию из компании «РусЛайн» сообщил об отмене ряда рейсов. Речь идет не о переносе пары-тройки перелетов, а о приостановке авиасообщения по серии направлений.

С 11 июля прекращаются полеты в Сочи и обратно, ранее борты из Липецка вылетали по средам и пятницам. Перелеты в Симферополь и обратно закрывают с 21 июля. Также отменяются рейсы 111 и 112 – это сообщение между Липецком и Москвой, перелеты отменены по средам и пятницам.

В аэропорте причину прекращения авиасообщения не утоняют и советуют пассажирам обратиться в «РусЛайн».
10 1385
#перелет #аэропорт
1

Комментарии (10)

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житель

4 минуты назад
Особую экономическую зону построили, чтобы открыть заводы: стекольный, картонный, патронный, проволочный, по исготовлению опалубки, шинный, оконный, лакокрасочный - какие необходимые заводы!!!!! Никто не подумал над постройкой овощехранилищ, по переработке пластика, изготовления собственного оборудования для любой сферы. Все привозим из Китая, Китаю выгодно производить, у нас - не выгодно. На стройках работают узбеки, которве кроме лопаты и матыги никакого инструмента не видели и платит им работодатель, который выиграл тендер по 10 тысяч в месяц. А нашим людям нельзя устроится на работу, так как им платить надо, а рабов из Азии можно экспуатировать бесплатно. Но от их работы через год все рушится, стены, крыши и т.д. Только спросить не с кого. Чиновники получили свои откаты от такой работы,
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колхозник

8 минут назад
ды ну не ругайтися вы так рябяты маленькя ошиблися ну а целам у нас все харашо хлеб есть вода тожа пока есть пяску купим сельмаге в обчем деняг нету но вы дяржитися
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Мер

10 минут назад
Нехеро липчанам по стране и миру кататься, у нас в жемчужине своих туристических зон полно, вот и отдыхайте.
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999

11 минут назад
вся эта трекотня удобна и выгодна плешивому
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Обезъяна с гранатой

13 минут назад
Отменяют потому как этот яропорт с залетными яропланами никому не нужен, за 15000р стыковочного рейса и как min 5ч ожидания можно доехать до москвы в 700 рублей + 500 аэроэкспр. Он нахринаки не нужен ни кому, и всё удлиняют и удлиняют эту полосу, наверное хотят еще и Бураны в космос отправлять. Свои самолеты распилили в 90 е на металлолом и разогнали авиаотряд
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Коля

16 минут назад
Зато вы с.у.к.и. на весь мир трубили что в Липецке международный аэропорт.Из Москвы самолёт в Крым стоит 3.500₽ а из нашего мухосранска 18.000₽.
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"РуссишшвайнЛяйтер"

17 минут назад
домеждународились, плиать!
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Ну и ну,

18 минут назад
А ведь сколько денег вбухали, чтобы сделать аэропорт международным. А он не только международным не стал, но и по России закрыл многие рейсы. Вот наглядный итог всех "сказочных" проектов в нашей области. Летаем в Турцию из своего аэропорта, ездим на собственном метро, любуемся на "Катящиеся камни", а к 2035 году по утопическому проекту построят массу стадионов, мест отдыха и т.д. Лучше экономику поднимайте и уровень жизни людей, а не сказки сочиняйте, как Кот-Баюн, чтобы убаюкать уставших от обещаний граждан.
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колхозник

19 минут назад
ды ну панятна лябо деняг у людей нету и все ды ня горьтися сядитя дома куды вас нясеть глаза вылупили угоманитися идитя лучшай картошку опрыскивайтя жуки савсем адалели
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не адепт

20 минут назад
адепты Едриссни не верят в будущее режима .поэтому по максимуму хватают.
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