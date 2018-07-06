В Липецке озвучили «секретный план» Путина

На комитете по социальным вопросам областного Совета депутаты от «ЕР» продавили федеральный законопроект о повышении возраста выхода на пенсию.

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Сегодня в стенах Липецкого областного Совета кипели страсти: на комитете по социальным вопросам парламентарии обсуждали предложенную правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, главным достижением которой должно стать продление трудоспособного возраста мужчин на 5 лет, а женщин - на восемь.Примечательно, что представители партии «Единая Россия», держатели «контрольного пакета» голосов, попытались протащить этот вопрос с подачи Ларисы Яриковой, заместителя начальника социально-экономического управления облсовета, в общем с другими федеральными законопроектами кейсе, не будя лиха в лице пусть мало что значащих оппозиционных фракций. Но «единороссам» сделать этого не удалось.Первой возмутилась член фракции КПРФ Татьяна Копылова. Она упомянула митинг сторонников партии против предложенной пенсионной реформы, состоявшийся на прошлой неделе у областного центра культуры и народного творчества, на котором собралось 600 человек. Все выступающие, по ее словам, были против законопроекта:- Имейте ввиду, принимая этот законопроект, вы берете на себя ответственность за то, что будет дальше. Протестные настроения растут по всей стране. Люди выходят на улицы, и мы - их избранники. Мы должны следовать их воле, а не воле правительства. Пенсии нынешним пенсионерам можно повысить из других источников. Не надо обманывать людей тем, что мы повысим пенсионный возраст и повысим за счет этого пенсии. Уже появилась шутка о том, что мы будем работать до гробовой доске! Реформа обесценит человеческий труд: пожилым будет тяжело конкурировать с молодыми, и они будут согласны работать за любые копейки, чтобы дожить до пенсии.Поддержал молодую коллегу по фракции КПРФ ее пожилой член Анатолий Сиротин. Он заявил, что испытывает сейчас сильное волнение. Такое же, как в 90-е, когда в стране началась грабительская приватизация. А сейчас вот его взволновала пенсионная реформа, которая будет такой же, по его мнению, разрушительной по последствиям, как и приватизация.- Я внимательно слушал выступление по телевизору господина Силуанова, который пытался обосновать повышение пенсионного возраста, но так и не понял, в чем экономическая сущность реформы. Меня очень возмутило отношение к женщинам, которым на восемь лет хотят продлить возраст выхода на пенсию. Я считаю, что начало этой реформы ни что иное, как предвыборный план господина Путина, который он нам не показал. Вот он пошел, этот план!По мнению Анатолия Сиротина, России такая реформа не нужна, так как страна по отношению к человеку уже находится на последнем месте в мире.- Я убежден, прошу - давайте одумаемся! Давайте хоть раз за последние 20 лет скажем: «Нет геноциду пожилых людей!» - заявил депутат-коммунист.Очень образным было выступление и «свободного художника», внефракционного депутата Олега Хомутинникова.- В американском телесериале «Карточный домик» его герой Андервуд, будучи уже президентом страны, нагадил на могилу своего отца. То, что делаете вы сейчас - министры, депутаты - хуже всяких Андервудов! Вы говорите, что являетесь народными избранниками. Но почему вы тогда пытаетесь протащить этот законопроект? Почему вы не говорите о том, что в Липецке уже прошло два публичных мероприятия, когда люди выходили на улицу и были против этого законопроекта? Почему мы говорим, что у нас нет денег на выплаты пенсий и в то же время нам не зазорно получать зарплаты в несколько сот тысяч рублей, беря их из бюджета (Олег Хомутинников, очевидно, имел ввиду зарплаты депутатов Госдумы и Совета Федерации. - Прим.)? Почему вы не говорите о том, что авторитетные социологи говорят, что 80 процентов населения России против реформы, а мы продолжаем топорно этот законопроект проталкивать? Что вам скажет ваш хозяин, за то вы и проголосуете. И этот ваш хозяин, к сожалению, не Иисус Христос, а какой-то Воланд-де-Морт!Олег Хомутинников во всем был прав, кроме одного. Он заявил, что после принятия пенсионной реформы в этом зале через три года будут сидеть другие люди. Мол, избиратели вам этого нем простят. Но он ошибся: в следующей ротации областного Совета не будет его, Хомутинникова, а все «единороссы» останутся на месте. Они, конечно, не пойдут против председателя своей партии Дмитрия Медведева, и проголосуют за все, что он предложит.Как пример - единственное выступление на комитете члена фракции «ЕР» депутата Алексея Степанова, которое иначе чем мямлянием не называть:- Я отчасти согласен с коллегами. Социальная составляющая населения оставляет желать лучшего. Чем я могу объяснить этот законопроект? Возможно, тем, что вопрос давно назрел. И надо его решать, надо брать на себя ответственность. Но не мы этот закон принимаем. Он находится в ведении федеральных коллег (на самом деле, этот законопроект находится в совместном ведении как Федерального Собрания, так и регионалов. - Прим.). И этот закон, как я читал в СМИ, находится на стадии доработки. В него будут внесены изменения. Наверное, у нас нет другого выхода. И это популярное решение надо принимать.На комитете слово дали заместителю руководителя областного отделения ПФР Елене Швецовой. Она сообщила, что из 1,1 млн человек, живущих в области, в трудоспособном возрасте находится 637 тысяч человек. Из них только 437 тысяч работают вбелую, т. е. либо они сами как частные предприниматели, либо их работодатели делают отчисления в Пенсионный фонд. В регионе - 388 тысяч пенсионеров, из которых 318 тысяч получают пенсии по старости. Средний размер пенсии в области - 13,4 тысячи рублей (на тысячу меньше, чем по стране в целом).Из выступления чиновницы следовало, что в год на выплату пенсий региональному отделению ПФР требуется 54 млрд рублей. А от работодателей и индивидуальных предпринимателей в федеральную копилку попадают всего 25 млрд рублей.- Очень хорошо, что здесь присутствует представитель ПФР. Она показала нам вот этот полный обвал в экономике! - схватился за озвученные цифры член фракции КПРФ Сергей Токарев.Депутат призвал руководство области развивать производство в регионе. А где, мол, губернатор? Где депутаты Госдумы от Липецкой области?- Те цифры, что привел ПФР, показывают абсурдность того, что экономика области, как нас уверяют, интенсивно развивается. Нам говорят, что ежегодно число работающих увеличивается на 12 тысяч человек. Где эти люди? - задался вопросом коммунист.- У нас 10 процентов населения владеет 90 процентами национальных богатств. А остальные 90 процентов живут на оставшиеся 10 процентов. О каких пенсиях мы говорим? Посмотрите, как живут европейские пенсионеры. У них - не период дожития, как у нас, а полноценная жизнь! - сказал Сергей Токарев.Точку в полемике поставила председатель депутатского комитета Оксана Глотова из фракции «ЕР»:- Закон - не простой. Но его необходимо принимать. И мы его принимаем в первом чтении. Думаю, что как было, уже не будет. Пенсионная реформа давно назрела. У нас в 70-е годы на одного пенсионера приходилось четыре работающих, а сейчас это соотношение 1:1,8. А скоро соотношение будет один к одному! Наша задача - довести размер российских пенсий до 40 процентов европейских. Если мы не сделаем это сегодня, то завтра будет уже поздно.В итоге за первое чтение федеральной пенсионной реформы проголосовали четыре депутата из «ЕР», а против - три (два от КПРФ и Олег Хомутинников, бывший член фракции ЛДПР),