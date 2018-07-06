Происшествия

сегодня, 09:14

Отец — сыну: «...завалю, убью, зарежу...»

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#угроза убийством
Отец — сыну: «...завалю, убью, зарежу...»

Семейный конфликт погасили в суде.

Мировой судья Измалковского судебного участка рассмотрел материал уголовного дела по обвинению местного жителя в угрозе убийством. На скамье подсудимых оказался тот, кто приставил нож к горлу родного человека.

Как установил суд, семейный конфликт между отцом и сыном произошел в дном из сел Измалковского района. Ссора дошла до угроз. В один из моментов отец схватился за кухонный нож и направил его в сторону сына со словами: «...завалю, убью, зарежу...». Такую угрозу потерпевший воспринял как реальную опасность.

Впрочем, перед законом преступно строгому папе ответить не пришлось. Еще в ходе дознания он признал свою вину и раскаялся. Вместе с этим сын просил суд прекратить уголовное дело в отношении отца: папа перед ним извинился, в семье наступил мир.

Суд удовлетворил ходатайство потерпевшего. Уголовное дело прекращено за примирением сторон.
2 965
#угроза убийством

Комментарии (2)

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царь

53 минуты назад
а для чего эта новость? просто вверх мастерства! ппц
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колхозник

сегодня, 09:19
ну и славна вот и ладушки
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