Отец — сыну: «...завалю, убью, зарежу...»

Семейный конфликт погасили в суде.

Мировой судья Измалковского судебного участка рассмотрел материал уголовного дела по обвинению местного жителя в угрозе убийством. На скамье подсудимых оказался тот, кто приставил нож к горлу родного человека.



Как установил суд, семейный конфликт между отцом и сыном произошел в дном из сел Измалковского района. Ссора дошла до угроз. В один из моментов отец схватился за кухонный нож и направил его в сторону сына со словами: «...завалю, убью, зарежу...». Такую угрозу потерпевший воспринял как реальную опасность.



Впрочем, перед законом преступно строгому папе ответить не пришлось. Еще в ходе дознания он признал свою вину и раскаялся. Вместе с этим сын просил суд прекратить уголовное дело в отношении отца: папа перед ним извинился, в семье наступил мир.



Суд удовлетворил ходатайство потерпевшего. Уголовное дело прекращено за примирением сторон.