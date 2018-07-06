Общество

сегодня, 12:04

Пушицу влагалищную внесут в Красную книгу Липецкой области

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#Красная книга
Пушицу влагалищную внесут в Красную книгу Липецкой области

Перед изданием книги управление экологии и природных ресурсов провело исследования в Чаплыгинском районе.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, В течение июня в рамках выполнения государственного контракта по выполнению работ по подготовке к изданию Красной книги Липецкой области проведено, в соответствии с графиком проведения экспедиционных работ, обследование Чаплыгинского района по маршруту: с. Колыбельское – дол. р. Хавенка – с. Дубовое - территория Верхневоронежского лесного массива, расположенного на участке между селами Преображеновка – Буховое, – с. Буховое;  Чаплыгинского района по маршруту: с. Троекурово – памятник природы «Урочище Зеркала» – памятник природы «Уткино» – долина р. Ранова – с. Старое Петелино – с. Горлово – с. Новое Петелино.

 Выявлены места обитания (встреч) следующих редких видов: 
 -пушица влагалищная Eriophorum vaginatum
- прострел раскрытый Pulsatilla patens
- багульник болотный Ledum palustre
- вереск обыкновенный Calluna vulgaris
- черника Vaccinium myrtillus
- брусника Vaccinium vitis-idaea
- веретеница ломкая Anguis fragilis
- обыкновенная медянка Coronella austriaca
- серый журавль Grus grus
- серая неясыть Strix aluco
- куманика Rubus nessensis
- московка Parus ater
- горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus
- желна Dryocopus martius
- большая выпь Botaurus stellaris
- белоспинный дятел Dendrocopos leucotos
- ковыль перистый Stipa pennata
- любка двулистная Platanthera bifolia 
- речная крачка Sterna hirundo
- черноголовый хохотун Larus ichthyaetus
- лесной жаворонок Lulula arborea
- козодой Caprimulgus europaeus
- пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii
- осоед Pernis apivorus
- змееяд Circaetus gallicus
- средний дятел Dendrocopos medius
- мраморная бронзовка Potosia marmorata
- травяная лягушка Rana temporaria
- обыкновенный сверчок Locustella naevia
- любка зеленоцветковая Platanthera chlorantha
- дремлик широколистный Epipactis heleborine
- пальчатокоренник мясо-красный Dactylorhiza incarnata
- мытник Кауфмана Pedicularis kaufmannii
- голубянка алькон Phengaris alcon
- галатея Melanargia galathea
- бражник средний винный Deilephila elpenor
- стрекоза красотка-девушка Calopteryx virgo.

Фото: m.lenta.ru
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#Красная книга

Комментарии (7)

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сокол

19 минут назад
нонка, приходи ко мне
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цыган-негр

22 минуты назад
"бахрома" как у мое бывшей
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дед митяй

34 минуты назад
Твою дивизию, какой озабоченный такое название придумал?
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ

36 минут назад
О ЧЁМ ТОЛЬКО ДУМАЮТ ЭТИ БОТАНИКИ
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светка-огонек

37 минут назад
УЗЕНЬКОЕ, МОКРЕНЬКОЕ ВЛАГАЛИЩЕ. Я ЛЮБЮЮЮЮ...
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нонка

39 минут назад
Да у меня вся п... в пушице влагалищной
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Гость

сегодня, 12:16
Бедное растение. Какой ботан додумался дать такое название ему...
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