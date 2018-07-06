Общество
сегодня, 12:04
Пушицу влагалищную внесут в Красную книгу Липецкой области
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Перед изданием книги управление экологии и природных ресурсов провело исследования в Чаплыгинском районе.
Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, В течение июня в рамках выполнения государственного контракта по выполнению работ по подготовке к изданию Красной книги Липецкой области проведено, в соответствии с графиком проведения экспедиционных работ, обследование Чаплыгинского района по маршруту: с. Колыбельское – дол. р. Хавенка – с. Дубовое - территория Верхневоронежского лесного массива, расположенного на участке между селами Преображеновка – Буховое, – с. Буховое; Чаплыгинского района по маршруту: с. Троекурово – памятник природы «Урочище Зеркала» – памятник природы «Уткино» – долина р. Ранова – с. Старое Петелино – с. Горлово – с. Новое Петелино.
Выявлены места обитания (встреч) следующих редких видов:
-пушица влагалищная Eriophorum vaginatum
- прострел раскрытый Pulsatilla patens
- багульник болотный Ledum palustre
- вереск обыкновенный Calluna vulgaris
- черника Vaccinium myrtillus
- брусника Vaccinium vitis-idaea
- веретеница ломкая Anguis fragilis
- обыкновенная медянка Coronella austriaca
- серый журавль Grus grus
- серая неясыть Strix aluco
- куманика Rubus nessensis
- московка Parus ater
- горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus
- желна Dryocopus martius
- большая выпь Botaurus stellaris
- белоспинный дятел Dendrocopos leucotos
- ковыль перистый Stipa pennata
- любка двулистная Platanthera bifolia
- речная крачка Sterna hirundo
- черноголовый хохотун Larus ichthyaetus
- лесной жаворонок Lulula arborea
- козодой Caprimulgus europaeus
- пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii
- осоед Pernis apivorus
- змееяд Circaetus gallicus
- средний дятел Dendrocopos medius
- мраморная бронзовка Potosia marmorata
- травяная лягушка Rana temporaria
- обыкновенный сверчок Locustella naevia
- любка зеленоцветковая Platanthera chlorantha
- дремлик широколистный Epipactis heleborine
- пальчатокоренник мясо-красный Dactylorhiza incarnata
- мытник Кауфмана Pedicularis kaufmannii
- голубянка алькон Phengaris alcon
- галатея Melanargia galathea
- бражник средний винный Deilephila elpenor
- стрекоза красотка-девушка Calopteryx virgo.
Фото: m.lenta.ru
Выявлены места обитания (встреч) следующих редких видов:
-пушица влагалищная Eriophorum vaginatum
- прострел раскрытый Pulsatilla patens
- багульник болотный Ledum palustre
- вереск обыкновенный Calluna vulgaris
- черника Vaccinium myrtillus
- брусника Vaccinium vitis-idaea
- веретеница ломкая Anguis fragilis
- обыкновенная медянка Coronella austriaca
- серый журавль Grus grus
- серая неясыть Strix aluco
- куманика Rubus nessensis
- московка Parus ater
- горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus
- желна Dryocopus martius
- большая выпь Botaurus stellaris
- белоспинный дятел Dendrocopos leucotos
- ковыль перистый Stipa pennata
- любка двулистная Platanthera bifolia
- речная крачка Sterna hirundo
- черноголовый хохотун Larus ichthyaetus
- лесной жаворонок Lulula arborea
- козодой Caprimulgus europaeus
- пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii
- осоед Pernis apivorus
- змееяд Circaetus gallicus
- средний дятел Dendrocopos medius
- мраморная бронзовка Potosia marmorata
- травяная лягушка Rana temporaria
- обыкновенный сверчок Locustella naevia
- любка зеленоцветковая Platanthera chlorantha
- дремлик широколистный Epipactis heleborine
- пальчатокоренник мясо-красный Dactylorhiza incarnata
- мытник Кауфмана Pedicularis kaufmannii
- голубянка алькон Phengaris alcon
- галатея Melanargia galathea
- бражник средний винный Deilephila elpenor
- стрекоза красотка-девушка Calopteryx virgo.
Фото: m.lenta.ru
7 959
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