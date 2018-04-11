Общество

59 минут назад

Цены на продукты питания в Липецкой области растут

11 620
#цены #статистика
Цены на продукты питания в Липецкой области растут

На 0,7% выросли в среднем цены на продукты питания в Липецкой области в марте, а с начала года на 1,2%.

Рост цен в этой группе обусловлен удорожанием на 6% плодоовощной продукции: картофель стал дороже на 17%, овощи – на 6%, фрукты и цитрусовые - на 4%. Среди овощей и фруктов наибольшее увеличение цен отмечено на свеклу (на 48%), капусту (на 27%), морковь (на 24%), виноград (на 13%), бананы (на 10%), яблоки (на 6%). При этом огурцы стали дешевле на 7%, апельсины – на 6%, лимоны – на 5%. Цены на яйца выросли на 8%, пшено – на 6%, сахар, мороженое – на 3%, говядину, рис, безалкогольные напитки, макаронные изделия – на 1%. Снижение цен наблюдалось на гречневую крупу-ядрицу – на 10%, сливочное масло и муку – на 2%. 

Цены на непродовольственные товары в целом в марте выросли на 0,2% (за три месяца текущего года - на 0,7%). Так, строительные материалы подорожали на на 2%, медикаменты, печатные издания, галантерейные изделия, парфюмерно-косметические товары, табачные изделия, велосипеды и мотоциклы, полотенца, персональные компьютеры – на 1%. Одновременно с этим электрические дрели стали дешевле на 3%, синтетические ковры и паласы - на 2%, металлическая посуда, телерадиотовары – на 1%. 

Цены и тарифы на услуги в среднем в марте увеличились на 0,2% (по сравнению с декабрем 2017 года - на 0,4%). На 5% подорожали услуги беспроводной радиосвязи, на 3% – услуги химчистки и прачечных, на 1% - услуги организаций культуры, профессионального обучения и медицинские услуги. На 3% стали дешевле услуги страхования, на 1% - стоимость аренды двухкомнатной квартиры у частных лиц. 

В целом индекс потребительских цен в марте составил 100,4%, а с начала года — 100,8%, сообщает Липецкстат.

11 620
#цены #статистика

Комментарии (11)

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Зоолог

3 минуты назад
Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
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как так

6 минут назад
48% 27% 13% но инфляция у нас минимальная за всю историю)
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Житель

19 минут назад
Кавказец, Мы тут живем. ЭТО вы тут понаехали
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Кавказец

21 минуту назад
В Липецке живут одни придурки, не исключая тех людей, что стоят там у власти. Нет ни одного барана. Поэтому я вернулся в аул.
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Кавказец

28 минут назад
В Липецке живут одни придурки, не исключая тех людей, что стоят там у власти вот оттуда и проблемы - от дураков!
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Гидравлический Ампер

30 минут назад
То ли ещё будет когда всё начнут закупать по новому курсу валют.
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555+

34 минуты назад
Стабильно растут цены, стабильно снижается или стоит на месте зарплата (общие доходы граждан), но при этом у нас самый богатый регион (по отчётам наших чиновников). И смешно и плакать хочется.
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Та разве ж мы его избирали! ))

46 минут назад
76%, это ж цирк был! Чтоб они там на верхах еплись конями!!!
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Стабильность наше ВСЁ!!!

48 минут назад
Стабильно растут цены, стабильно нищает население, стабильно жиреют олигархи (которых у нас нет (Песков)), стабильно спасаем банки и бедных пострадавших дерипасок!
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76%

48 минут назад
Сами выбрали нищету и бесправие
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