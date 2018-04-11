Цены на продукты питания в Липецкой области растут

На 0,7% выросли в среднем цены на продукты питания в Липецкой области в марте, а с начала года на 1,2%.

Рост цен в этой группе обусловлен удорожанием на 6% плодоовощной продукции: картофель стал дороже на 17%, овощи – на 6%, фрукты и цитрусовые - на 4%. Среди овощей и фруктов наибольшее увеличение цен отмечено на свеклу (на 48%), капусту (на 27%), морковь (на 24%), виноград (на 13%), бананы (на 10%), яблоки (на 6%). При этом огурцы стали дешевле на 7%, апельсины – на 6%, лимоны – на 5%. Цены на яйца выросли на 8%, пшено – на 6%, сахар, мороженое – на 3%, говядину, рис, безалкогольные напитки, макаронные изделия – на 1%. Снижение цен наблюдалось на гречневую крупу-ядрицу – на 10%, сливочное масло и муку – на 2%.

Цены на непродовольственные товары в целом в марте выросли на 0,2% (за три месяца текущего года - на 0,7%). Так, строительные материалы подорожали на на 2%, медикаменты, печатные издания, галантерейные изделия, парфюмерно-косметические товары, табачные изделия, велосипеды и мотоциклы, полотенца, персональные компьютеры – на 1%. Одновременно с этим электрические дрели стали дешевле на 3%, синтетические ковры и паласы - на 2%, металлическая посуда, телерадиотовары – на 1%.

Цены и тарифы на услуги в среднем в марте увеличились на 0,2% (по сравнению с декабрем 2017 года - на 0,4%). На 5% подорожали услуги беспроводной радиосвязи, на 3% – услуги химчистки и прачечных, на 1% - услуги организаций культуры, профессионального обучения и медицинские услуги. На 3% стали дешевле услуги страхования, на 1% - стоимость аренды двухкомнатной квартиры у частных лиц.

В целом индекс потребительских цен в марте составил 100,4%, а с начала года — 100,8%, сообщает Липецкстат.