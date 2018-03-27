Новых обманутых дольщиков в Липецкой области не появится

После сдачи дома в Грязях их официальное количество сократилось до 192-х.

Число обманутых дольщиков в Липецкой области будет снижаться. Об этом заявил на брифинге в администрации области начальник регионального управления строительства Андрей Шорстов.

По его словам, проблема обманутых дольщиков находится под контролем министерства строительства РФ . При этом, данные о таких дольщиках и решении их проблем ежедневно докладываются. В эти же сроки проходят совещания с застройщиками, дольщиками и энергетиками.

- Там мы решаем вопросы по каждому отдельно взятому объекту, - заявил Андрей Шорстов. – В результате, на сегодняшний день число официально признанных обманутыми дольщиков сократилось до 192-х после ввода в эксплуатацию дома в Грязях.

Также он дополнил, что в этом году достроят один дом дольщиков в микрорайоне «Университетский», а в первом квартале будущего года - на улице Богдана Хмельницкого. При этом, компания-застройщик взяла на себя обязательства достроить два дома в «Елецком», которые начинала строить «Липецкая ипотечная корпорация» - дома №№III-1 и II-9. Достраивать объект компании «Велес» будет фирма «Спецфундаментстрой». В «Европейском» в третьем квартале ожидается сдача дома № 10, ведутся переговоры по домам №№8 и 9.

- То, что застройщик Михаил Захаров продает свой вертолет, «Ленд Крузеры» и «Ренж Роверы», а также недвижимое имущество, говорит о его намерении закончить строительство начатых ранее объектов, и мы за этим постоянно следим, - отметил начальник управления строительства Липецой области. – Ведутся переговоры со строителями по завершению работ в доме на улице 50 лет НЛМК.

Как рассказал Андрей Шоростов, объемы строительства жилья в прошлом году составили 1,080 миллионов квадратных метров. На этот же уровень будет ориентирован и текущий год.

- Новых обманутых дольщиков не появится, - заявил Андрей Шоростов. - Строительный рынок сдвинулся с мертвой точки.