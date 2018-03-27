Общество

сегодня, 11:54

Новых обманутых дольщиков в Липецкой области не появится

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#строительство
Новых обманутых дольщиков в Липецкой области не появится

После сдачи дома в Грязях их официальное количество сократилось до 192-х.

Число обманутых дольщиков в Липецкой области будет снижаться. Об этом заявил на брифинге в администрации области начальник регионального управления строительства Андрей Шорстов.

По его словам, проблема обманутых дольщиков находится под контролем министерства строительства РФ . При этом, данные о таких дольщиках и решении их проблем ежедневно докладываются. В эти же сроки проходят совещания с застройщиками, дольщиками и энергетиками.

- Там мы решаем вопросы по каждому отдельно взятому объекту, - заявил Андрей Шорстов. – В результате, на сегодняшний день число официально признанных обманутыми дольщиков сократилось до 192-х после ввода в эксплуатацию дома в Грязях.

Также он дополнил, что в этом году достроят один дом дольщиков в микрорайоне «Университетский», а в первом квартале будущего года - на улице Богдана Хмельницкого. При этом, компания-застройщик взяла на себя обязательства достроить два дома в «Елецком», которые начинала строить «Липецкая ипотечная корпорация» - дома №№III-1 и II-9. Достраивать объект компании «Велес» будет фирма «Спецфундаментстрой». В «Европейском» в третьем квартале ожидается сдача дома № 10, ведутся переговоры по домам №№8 и 9.

- То, что застройщик Михаил Захаров продает свой вертолет, «Ленд Крузеры» и «Ренж Роверы», а также недвижимое имущество, говорит о его намерении закончить строительство начатых ранее объектов, и мы за этим постоянно следим, - отметил начальник управления строительства Липецой области. – Ведутся переговоры со строителями по завершению работ в доме на улице 50 лет НЛМК.

Как рассказал Андрей Шоростов, объемы строительства жилья в прошлом году составили 1,080 миллионов квадратных метров. На этот же уровень будет ориентирован и текущий год.

- Новых обманутых дольщиков не появится, - заявил Андрей Шоростов. - Строительный рынок сдвинулся с мертвой точки.

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#строительство

Комментарии (16)

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О_О

24 минуты назад
Да вы что! Неужели и I-19 в Елецком к концу года построите???
ответить

Ого

27 минут назад
Мишка походу куда то собрался?
ответить

Да да

40 минут назад
Верим
ответить

28

45 минут назад
Зачем продавать вертолет, если Захровым отдали муниципальный подряд на "Катящиесякамни"? Жизнь продолжается, господа! Ничего не поменяется, пока вы будете голосовать за воров и подонков, включая главного в Кремле.
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гость

46 минут назад
Ага продает чтобы людям помочь , не кто из них жизнь с этой страной не связывает, сказал всем что заболел а отель в Таиланде купил , и в Германии недвижимость . А вы тут хлебайте кашу лаптем.
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Липчанин

сегодня, 12:56
Кому на хрен нужно ваше жильё ? За что её покупать?
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Правда

сегодня, 12:52
Шорстов вернулся,теперь у ЛИСК Бойцова дела попрут,вместе на соцобъектах бюджет разворовывали
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Новых обманутых дольщиков

сегодня, 12:45
Бугага))) эх Рассеюшка)))
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Шоростов

сегодня, 12:42
Извиняюсь, отвечу.
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Я

сегодня, 12:41
Андрей ШОРСТОВ, а не ШорОстов. Писатели блин.
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