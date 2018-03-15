Общество
сегодня, 09:56
Осужденный за мошенничество экс-депутат не может рассчитаться с долгами за землю
Зато он нашел 5 тысяч рублей на Масленицу.
Осенью прошлого года Липецкий районный суд приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы (условно) и штрафу в миллион рублей Дмитрия Губарева, директора ООО «Липовка» и депутата двух Советов - Борисовского и районного Добровского, осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») - он обманным путем получил из областного бюджета 3,9 млн рублей на якобы имеющееся у него стадо коров симментальской породы в 108 голов. После вступления приговора в законную силу в марте он расстался с мандатами депутатов Добровского райсовета и Борисовского сельсовета. Однако за ним остались и другие долги.
Так, первый долг касается арендных платежей за земельный участок площадью 8,5 га, который он получил в 2015 году от главы Борисовской сельской администрации Евгении Емельяненко без проведения торгов. За этот клин он должен платить по договору в казну сельского поселения 283 622 рубля ежегодно, но в прошлом году, очевидно, потратившись на адвокатов, заплатил всего 43,6 тысячи рублей.
Житель Доброго, депутат Борисовского сельсовета Юрий Сухотерин пожаловался на уже бывшего своего непотежеспособного коллегу в прокуратуру района. Получив нагоняй, в феврале директор ООО «Липовка» заплатил еще 100 000 рублей, но по прежнему остался в должниках.
Взаимовыгодное сотрудничество коммерческой структуры и органа муниципальной власти давно интересует депутата Юрия Сухотерина. Он считает, что земельный клин Губареву глава Борисовской сельской администрации Евгения Емельяненко отдала будто бы в благодарность за то, что предприниматель фиктивно принял трактористом в свое сельзхозпредприятие ее мужа Владимира Емельяненко. Это, в свою очередь, позволило чете Емельяненко стать участниками региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и получить из областного бюджета субсидию в размере 1,3 млн рублей на строительство коттеджа в Борисовке.
После обжалования Сухотериным действий сельской чиновницы управление ФАС по Липецкой области выдало предписание аннулировать сделку. Однако Евгения Емельяненко его проигнорировала, за что была оштрафована контролирующим ведомством на 100 тысяч рублей (понятно, что глава сельской администрации заплатила его не из своего кармана, а потратила на это средства односельчан). Сельская чиновница оставила без внимания и второе аналогичное предписание регионального управления ФАС. Более того, глава сельсовета проигнорировала даже соответствующее представление прокуратуры Добровского района о возврате в собственность администрации земель, отданных предпринимателю Губареву.
И вот на этой неделе УФАС по Липецкой области в третий раз оштрафовала администрацию сельского поселения на те же 100 тысяч рублей плюс на 12 тысяч - лично Евгению Емельяненко.
- На последней сессии сельсовета рассматривались три вопроса. Первый - о выведении Дмитрия Губарева из состава депутатов в связи с судимостью, второй - об избрании нового депутата и третий - об изменении бюджета поселения: Дмитрий Губарев внес в него 5 тысяч рублей на проведение Масленицы. Предпринимателю, конечно, спасибо, но я не понимаю, почему из-за позиции главы сельского поселения его бюджет должен потерять 100 тысяч рублей, которые в виде штрафа будут перечислены в госбюджет? Почему из-за странных отношений между главой сельского поселения и уже осужденным предпринимателем, которые я считаю коррупционными, мы вот уже третий год подряд теряем такие деньги? - удивляется Юрий Сухотерин.
Так, первый долг касается арендных платежей за земельный участок площадью 8,5 га, который он получил в 2015 году от главы Борисовской сельской администрации Евгении Емельяненко без проведения торгов. За этот клин он должен платить по договору в казну сельского поселения 283 622 рубля ежегодно, но в прошлом году, очевидно, потратившись на адвокатов, заплатил всего 43,6 тысячи рублей.
Житель Доброго, депутат Борисовского сельсовета Юрий Сухотерин пожаловался на уже бывшего своего непотежеспособного коллегу в прокуратуру района. Получив нагоняй, в феврале директор ООО «Липовка» заплатил еще 100 000 рублей, но по прежнему остался в должниках.
Взаимовыгодное сотрудничество коммерческой структуры и органа муниципальной власти давно интересует депутата Юрия Сухотерина. Он считает, что земельный клин Губареву глава Борисовской сельской администрации Евгения Емельяненко отдала будто бы в благодарность за то, что предприниматель фиктивно принял трактористом в свое сельзхозпредприятие ее мужа Владимира Емельяненко. Это, в свою очередь, позволило чете Емельяненко стать участниками региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и получить из областного бюджета субсидию в размере 1,3 млн рублей на строительство коттеджа в Борисовке.
После обжалования Сухотериным действий сельской чиновницы управление ФАС по Липецкой области выдало предписание аннулировать сделку. Однако Евгения Емельяненко его проигнорировала, за что была оштрафована контролирующим ведомством на 100 тысяч рублей (понятно, что глава сельской администрации заплатила его не из своего кармана, а потратила на это средства односельчан). Сельская чиновница оставила без внимания и второе аналогичное предписание регионального управления ФАС. Более того, глава сельсовета проигнорировала даже соответствующее представление прокуратуры Добровского района о возврате в собственность администрации земель, отданных предпринимателю Губареву.
И вот на этой неделе УФАС по Липецкой области в третий раз оштрафовала администрацию сельского поселения на те же 100 тысяч рублей плюс на 12 тысяч - лично Евгению Емельяненко.
- На последней сессии сельсовета рассматривались три вопроса. Первый - о выведении Дмитрия Губарева из состава депутатов в связи с судимостью, второй - об избрании нового депутата и третий - об изменении бюджета поселения: Дмитрий Губарев внес в него 5 тысяч рублей на проведение Масленицы. Предпринимателю, конечно, спасибо, но я не понимаю, почему из-за позиции главы сельского поселения его бюджет должен потерять 100 тысяч рублей, которые в виде штрафа будут перечислены в госбюджет? Почему из-за странных отношений между главой сельского поселения и уже осужденным предпринимателем, которые я считаю коррупционными, мы вот уже третий год подряд теряем такие деньги? - удивляется Юрий Сухотерин.
Коля
ОДИН ГОЛОС
Серый
048
Алехин надел