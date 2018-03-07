Общество

сегодня, 14:19

В Липецке встали в пикет против Путина

43 1776
#пикет
5
В Липецке встали в пикет против Путина

Внесистемный оппозиционер считает, что при нынешнем главе государства у него нет будущего.

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Сегодня в Липецке у Дома профсоюзов на улице Советской, 7, где располагается предвыборный штаб Владимира Путина, в одиночный пикет встал известный внесистемный общественник Александр Григорьев. 

Александр Григорьев сообщил GOROD48, что хотел провести митинг против политики действующего главы государства, которая не сулит лично ему ничего хорошего. Однако в мэрии ему указали на малолюдную площадь перед Домом музыки на улице Осипенко в Левобережье. Туда Григорьев пойти не захотел, выбрав в качестве протестной меры к одиночному пикету штаба Путина.   

- Я - безработный. Где мне, человеку в 55 лет, найти место работы, если при Путине уничтожены заводы? - спросил у корреспондента GOROD48 оппозиционер.

- На одном из десятков предприятий, например, появившихся в федеральной и региональных особых зонах .

- Они существуют только в воображении нашего губернатора, - заявил оппозиционер.

Покой Александра Григорьева охраняли сразу два майора полиции и четверо рядовых стражей правопорядка. Полицейские согласились, что их больше, чем надо, для такого мероприятия, поэтому они скоро разойдутся, оставив у пикетчика наряд для обеспечения его безопасности.

Липчанам, кстати, плакат Григорьева оказался крайне интересен. Возле него молодежь делала селфи, а проезжающие мимо в общественном транспорте горожане залипали у окон автобусов. Некоторые прохожие даже вступали с пикетчиком в спор, но мирный, без перехода на личности.
43 1776
#пикет
5

Комментарии (43)

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Сознательный гражданин

35 секунд назад
только смог остановить отток капитала из России и все деньги остаются в нашей стране на благо наших Русских людей! Сами верите во что говорите? Все деньги уже давно в оффшорах))
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Чубайка.

57 секунд назад
а мы мусора пишем на заборе, чтобы показать народную "любовь" https://www.youtube.com/watch?v=3RUvM1Myr8Q
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Ваш тренер

2 минуты назад
это мы прикормленное запутенское быдло, которое возит свои драные сраки в инодрочеве и машет на гейпарадах синими засатыми тряпками фашисткой банды единожуликов и единоворов!
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народ

3 минуты назад
он для нас черножопых зверьков очень много сделал, главное чтобы на пятом сроке нелагизавал зоофилию и браки в овцами и ишачками
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жорик

5 минут назад
за грудинина надо голосовать-мужик вся поля засадит картофелем и прочей снедью
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народ

7 минут назад
Что за брехня! Путин возродил Россию,наши ракеты летают выше и быстрее,вы вспомните начало 90-х ни у кого не было сотовых телефонов,а сейчас при Путине у каждого ребёнка есть айфон,в начале 90-х ни у кого не было жк телевизоров и только благодаря Путину сейчас у всех жк телевизоры,благодаря Путину мы живы и счастливы,благодаря Путину мы сыты и обуты! А подумайте что бы было если бы его не было,мы бы были порабощены,и на нас всех одели бы кандалы и не давали бы нам пить и есть,и всех бы нас расстреляли и убили всех, и изнасиловали бы всех если бы не было Путина,только смог остановить отток капитала из России и все деньги остаются в нашей стране на благо наших Русских людей!
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Чтец

8 минут назад
А как Вова в2002 и2008г.г. распинался о том , что он гарант Конституции и ни за что не будет ее менять и что только 2 срока можно быть президентом. Теперь четвертый срок и Конституция побоку -6 лет править вместо 4.
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Ваш тренер

14 минут назад
В Плеханово корпоратив....всех полудурков вроде григорьева на выходные домой отпустили!!Весеннее обострение у психов -это норма.....
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Серый

21 минуту назад
А что в психушке день открытых дверей или это весеннее обострение?
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Чубайка.

25 минут назад
Григорьев пропил свой ваучер сечас был бы акционером. А Путин заводы не закрывал это делал Ельцин я Чубайс такие губернаторы как Королев. А вы колхозное быдло пропили свою долю в предприятиях . А теперь сосите у кого что осталось.
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