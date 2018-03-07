В Липецке встали в пикет против Путина

Внесистемный оппозиционер считает, что при нынешнем главе государства у него нет будущего.

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Сегодня в Липецке у Дома профсоюзов на улице Советской, 7, где располагается предвыборный штаб Владимира Путина, в одиночный пикет встал известный внесистемный общественник Александр Григорьев.



Александр Григорьев сообщил GOROD48, что хотел провести митинг против политики действующего главы государства, которая не сулит лично ему ничего хорошего. Однако в мэрии ему указали на малолюдную площадь перед Домом музыки на улице Осипенко в Левобережье. Туда Григорьев пойти не захотел, выбрав в качестве протестной меры к одиночному пикету штаба Путина.



- Я - безработный. Где мне, человеку в 55 лет, найти место работы, если при Путине уничтожены заводы? - спросил у корреспондента GOROD48 оппозиционер.



- На одном из десятков предприятий, например, появившихся в федеральной и региональных особых зонах .



- Они существуют только в воображении нашего губернатора, - заявил оппозиционер.



Покой Александра Григорьева охраняли сразу два майора полиции и четверо рядовых стражей правопорядка. Полицейские согласились, что их больше, чем надо, для такого мероприятия, поэтому они скоро разойдутся, оставив у пикетчика наряд для обеспечения его безопасности.



Липчанам, кстати, плакат Григорьева оказался крайне интересен. Возле него молодежь делала селфи, а проезжающие мимо в общественном транспорте горожане залипали у окон автобусов. Некоторые прохожие даже вступали с пикетчиком в спор, но мирный, без перехода на личности.

