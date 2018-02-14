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вчера, 20:55
Липецкая вечЁрка: труп на остановке, отставка на повышение и невеста для Крида
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 13 февраля.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено успешному итогу поисков пропавшей 8 февраля 29-летней липчанки. Девушка сама пришла домой. К мужу она вернулась в состоянии истерики.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про ужасную находку на остановке «Улица 9 Мая».Тело нашли прохожие. Причину смерти мужчины установят судмедэксперты.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме плагиата в диссертации бывшего вице-губернатора Людмилы Кураковой. «Считаю это важным, так как если Куракова - плагиатор, то она должна быть лишена кандидатской степени и отрешена от ее нынешней должности. Но мои коллеги на заседании комитета меня не поддержали».
Горячо в комментариях к новости про назначение главного строителя региона. Ранее Шорстов не сработался с главой Липецка Сергеем Ивановым. Как говорят, мэр конфликтовал со своим заместителем, курировавшим в городской администрации сферу дорожного хозяйства и благоустройства.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение про успехи нашей землячки. Модель и актриса из Ельца Ольга Ломакина примет участие в шоу «Холостяк». В шестом сезоне телепроекта роль завидного жениха выпала певцу Егору Криду. Интересно то, что уроженка Липецкой области Ольга и популярный музыкант уже знакомы: оба снимались в рекламном ролике смартфонов.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено успешному итогу поисков пропавшей 8 февраля 29-летней липчанки. Девушка сама пришла домой. К мужу она вернулась в состоянии истерики.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про ужасную находку на остановке «Улица 9 Мая».Тело нашли прохожие. Причину смерти мужчины установят судмедэксперты.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме плагиата в диссертации бывшего вице-губернатора Людмилы Кураковой. «Считаю это важным, так как если Куракова - плагиатор, то она должна быть лишена кандидатской степени и отрешена от ее нынешней должности. Но мои коллеги на заседании комитета меня не поддержали».
Горячо в комментариях к новости про назначение главного строителя региона. Ранее Шорстов не сработался с главой Липецка Сергеем Ивановым. Как говорят, мэр конфликтовал со своим заместителем, курировавшим в городской администрации сферу дорожного хозяйства и благоустройства.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение про успехи нашей землячки. Модель и актриса из Ельца Ольга Ломакина примет участие в шоу «Холостяк». В шестом сезоне телепроекта роль завидного жениха выпала певцу Егору Криду. Интересно то, что уроженка Липецкой области Ольга и популярный музыкант уже знакомы: оба снимались в рекламном ролике смартфонов.
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