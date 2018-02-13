Общество

24 минуты назад

«Мы что, все с вами здесь жулики?»

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#Олег Хомутинников #"Диссернет"
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«Мы что, все с вами здесь жулики?»

Депутат областного Совета Олег Хомутинников возмутился отказом коллег рассмотреть его запрос, касающийся кандидатской диссертации регионального уполномоченного по правам ребенка Людмилы Кураковой.

Сегодня эксцентричный депутат областного Совета Олег Хомутинников снова поднял бурю в стакане воды: на заседании депутатского комитета по законодательству и правовым вопросам он возмутился тем, что его коллеги отказались рассмотреть составленный им запрос, касающийся кандидатской диссертации регионального уполномоченного по правам ребенка Людмилы Кураковой.

В своем запросе Олег Хомутинников попросил бывшего вице-губернатора Людмилу Куракову ответить на вопрос об обвинениях сообществом «Диссернет» чиновницы в плагиате. Обвинения в нарушении Людмилой Кураковой порядка заимствованных материалов появились осенью прошлого года на сайте организации. Эксперты сообщества «Диссернет» поставили в вину уже областному детскому омбудсмену 23 страницы ее кандидатской диссертации «Стратегия инновационного развития стабильно-динамичного региона», защищенной чиновницей в 2008 году в ВГУ.

- Я хотел бы, чтобы мой запрос был рассмотрен областным Советом на ближайшей сессии. Считаю это важным, так как если Куракова - плагиатор, то она должна быть лишена кандидатской степени и отрешена от ее нынешней должности. Но мои коллеги на заседании комитета меня не поддержали, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.

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По словам депутата, на комитете его запрос просто заболтали.

- «Диссернет» недвусмысленно дал понять, что региональный уполномоченный по правам ребенка - жулик. Но мне заявили, что это - не наша компетенция! А чья? Мы что, все с вами здесь жулики тогда? Получается, репутация государственного органа власти - не компетенция областного Совета? Я считаю, что компетенция. Ведь именно облсовет рекомендовал Людмилу Куракову должность детского омбудсмена! Я спросил у коллег, неужели им самим не интересно узнать, как была написана Кураковой диссертация? Оказалось, что нет, им не интересно! Но тогда почему в прошлом году этот же комитет разбирал мое поведение, связанное с предложением вместо сессии сходить в кино на фильм «Матильда»? Неужели моя шутка является более веской причиной разбираться в ситуации, чем обвинение детского омбудсмена в плагиате? - говорит Олег Хомутинников.

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фото: oblsovet.ru 

Не получив вотума доверия от коллег по депутатскому корпусу, Олег Хомутинников решил сегодня же направить свой запрос непосредственно Людмиле Кураковой, а также Уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой.
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#Олег Хомутинников #"Диссернет"
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Комментарии (3)

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ккк

3 минуты назад
тоже новость...большинство местных чиновников "обучились" в ВЗФЭИ - появлялись только при зачислении и выдаче дипломов (это в лучшем случае)
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Тю!

10 минут назад
КрасаУчеГ! ) Кто бы из депутатов сам писал диссеры...В лучшем случае - препод за денежку постарается,грамотно "компилируя" (хэх), в худшем - платят конторке, которая в свою очередь заказывает клепальщикам инетным а-ля "любая работа за 48 часов".
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Истфак

15 минут назад
Олег, всё правильно делаешь. Надо провести комиссию, где госпожа будет отвечать на вопросы по диссеру - "поплывёт" 100%
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