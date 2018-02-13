24 минуты назад
«Мы что, все с вами здесь жулики?»
Депутат областного Совета Олег Хомутинников возмутился отказом коллег рассмотреть его запрос, касающийся кандидатской диссертации регионального уполномоченного по правам ребенка Людмилы Кураковой.
В своем запросе Олег Хомутинников попросил бывшего вице-губернатора Людмилу Куракову ответить на вопрос об обвинениях сообществом «Диссернет» чиновницы в плагиате. Обвинения в нарушении Людмилой Кураковой порядка заимствованных материалов появились осенью прошлого года на сайте организации. Эксперты сообщества «Диссернет» поставили в вину уже областному детскому омбудсмену 23 страницы ее кандидатской диссертации «Стратегия инновационного развития стабильно-динамичного региона», защищенной чиновницей в 2008 году в ВГУ.
- Я хотел бы, чтобы мой запрос был рассмотрен областным Советом на ближайшей сессии. Считаю это важным, так как если Куракова - плагиатор, то она должна быть лишена кандидатской степени и отрешена от ее нынешней должности. Но мои коллеги на заседании комитета меня не поддержали, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.
По словам депутата, на комитете его запрос просто заболтали.
- «Диссернет» недвусмысленно дал понять, что региональный уполномоченный по правам ребенка - жулик. Но мне заявили, что это - не наша компетенция! А чья? Мы что, все с вами здесь жулики тогда? Получается, репутация государственного органа власти - не компетенция областного Совета? Я считаю, что компетенция. Ведь именно облсовет рекомендовал Людмилу Куракову должность детского омбудсмена! Я спросил у коллег, неужели им самим не интересно узнать, как была написана Кураковой диссертация? Оказалось, что нет, им не интересно! Но тогда почему в прошлом году этот же комитет разбирал мое поведение, связанное с предложением вместо сессии сходить в кино на фильм «Матильда»? Неужели моя шутка является более веской причиной разбираться в ситуации, чем обвинение детского омбудсмена в плагиате? - говорит Олег Хомутинников.
фото: oblsovet.ru
Не получив вотума доверия от коллег по депутатскому корпусу, Олег Хомутинников решил сегодня же направить свой запрос непосредственно Людмиле Кураковой, а также Уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой.
ккк
Тю!
Истфак