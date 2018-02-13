Модель из Ельца будет бороться за сердце Егора Крида

Очаровательная девушка станет участницей шоу.

Публикация от Olga Lomakina (@olgalomakinaa) Фев 11, 2018 в 3:01 PST

Публикация от Olga Lomakina (@olgalomakinaa) Фев 11, 2018 в 7:34 PST

Публикация от Olga Lomakina (@olgalomakinaa) Янв 30, 2018 в 6:01 PST

Модель и актриса из Ельца Ольга Ломакина примет участие в шоу «Холостяк». В шестом сезоне телепроекта роль завидного жениха выпала певцу Егору Криду. Интересно то, что уроженка Липецкой области Ольга и популярный музыкант уже знакомы: оба снимались в рекламном ролике смартфонов.Об участии Ольги в проекте сообщили организаторы шоу. Они выложили информацию о претендентке на сердце Егора Крида в социальных сетях и задали вопрос, понравилась ли девушка подписчикам. Практически все фолловеры аккаунта ответили утвердительно и указали, что ельчанка похожа на певиц Настю Каменских и Ани Лорак.Ольга Ломакина родилась в 1994 году в Ельце. Семья не была связана с творчеством, но это нисколько не помешало Оле успешно реализовать себя в качестве актрисы и модели. В 2012 году Ольга впервые стала участвовать в съемках рекламных блоков и эпизодов в кино. Ее можно было увидеть в сериале «Кухня-5» в 2015 году, «Крыша мира» в 2016 году и фильме «После многих бед», многосерийном проекте «Вижу-знаю».Фото: "Вконтакте"