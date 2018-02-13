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Модель из Ельца будет бороться за сердце Егора Крида

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#шоу #холостяк #Егор Крид #Ольга Ломакина
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Модель из Ельца будет бороться за сердце Егора Крида

Очаровательная девушка станет участницей шоу.

Модель и актриса из Ельца Ольга Ломакина примет участие в шоу «Холостяк». В шестом сезоне телепроекта роль завидного жениха выпала певцу Егору Криду. Интересно то, что уроженка Липецкой области Ольга и популярный музыкант уже знакомы: оба снимались в рекламном ролике смартфонов.



Об участии Ольги в проекте сообщили организаторы шоу. Они выложили информацию о претендентке на сердце Егора Крида в социальных сетях и задали вопрос, понравилась ли девушка подписчикам. Практически все фолловеры аккаунта ответили утвердительно и указали, что ельчанка похожа на певиц Настю Каменских и Ани Лорак.






 Ольга Ломакина родилась в 1994 году в Ельце. Семья не была связана с творчеством, но это нисколько не помешало Оле успешно реализовать себя в качестве актрисы и модели. В 2012 году Ольга впервые стала участвовать в съемках рекламных блоков и эпизодов в кино. Ее можно было увидеть в сериале «Кухня-5» в 2015 году, «Крыша мира» в 2016 году и фильме «После многих бед», многосерийном проекте «Вижу-знаю».

Фото: "Вконтакте"
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#шоу #холостяк #Егор Крид #Ольга Ломакина
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