Происшествия
сегодня, 11:51
Пропавшая в Липецке девушка вернулась домой
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Сведений о ней не было с 8 февраля.
Как сообщила GOROD48 сестра пропавшей в Липецке 8 февраля 29-летней Дарьи Клоповой Надежда, ее родственница нашлась. Девушка сама пришла домой. Надежда рассказала, что Дарья находится в плохом эмоциональном состоянии. Родственники намерены обратиться к медикам, чтобы Дарью осмотрели.
Напомним, Дарья Клопова около 11 часов 8 февраля ушла из дома по улице Депутатской и пропала. Мужу она сказала, что отправилась на рынок. Поиск Дарьи у друзей ничего не дал. Ранее 29-летняя липчанка никогда не пропадала.
Напомним, Дарья Клопова около 11 часов 8 февраля ушла из дома по улице Депутатской и пропала. Мужу она сказала, что отправилась на рынок. Поиск Дарьи у друзей ничего не дал. Ранее 29-летняя липчанка никогда не пропадала.
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Комментарии (2)
Михаил Емельянов
4 минуты назад
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Надежда Теймуразова
41 минуту назад
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