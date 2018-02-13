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сегодня, 11:51

Пропавшая в Липецке девушка вернулась домой

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#пропавшие без вести
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Пропавшая в Липецке девушка вернулась домой

Сведений о ней не было с 8 февраля.

Как сообщила GOROD48 сестра пропавшей в Липецке 8 февраля 29-летней Дарьи Клоповой Надежда, ее родственница нашлась. Девушка сама пришла домой. Надежда рассказала, что Дарья находится в плохом эмоциональном состоянии. Родственники намерены обратиться к медикам, чтобы Дарью осмотрели.

Напомним, Дарья Клопова около 11 часов 8 февраля ушла из дома по улице Депутатской и пропала. Мужу она сказала, что отправилась на рынок. Поиск Дарьи у друзей ничего не дал. Ранее 29-летняя липчанка никогда не пропадала.
2 5551
#пропавшие без вести
2

Комментарии (2)

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Михаил Емельянов

4 минуты назад
Наеблась
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Надежда Теймуразова

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