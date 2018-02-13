Пропавшая в Липецке девушка вернулась домой

Сведений о ней не было с 8 февраля.

Как сообщила GOROD48 сестра пропавшей в Липецке 8 февраля 29-летней Дарьи Клоповой Надежда, ее родственница нашлась. Девушка сама пришла домой. Надежда рассказала, что Дарья находится в плохом эмоциональном состоянии. Родственники намерены обратиться к медикам, чтобы Дарью осмотрели.



Напомним, Дарья Клопова около 11 часов 8 февраля ушла из дома по улице Депутатской и пропала. Мужу она сказала, что отправилась на рынок. Поиск Дарьи у друзей ничего не дал. Ранее 29-летняя липчанка никогда не пропадала.