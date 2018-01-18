Общество
36 минут назад
Липецкие автомобилисты просят настроить светофор в центре города
5 494
На перекрестке образуется затор транспорта.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Денис вынес на суд активистов ресурса предложение перенастроить светофор в центре Липецка. Как указывает автор, из-за некорректной работы регулировщика на перекрестке улиц Первомайская и Фрунзе образуется дорожная пробка.
- Каждое утро приходиться стоять по 10-15 минут для поворота с улицы Первомайской на улицу Фрунзе в сторону Театральной площади. Поток авто, идущий по Фрунзе, упирается в красный свет светофора перед улицей Советской, и «хвост» потока растягивается до улицы Первомайской. Соответственно, при зеленом свете для поворота с Первомайской на Фрунзе ехать некуда, проезжают два три автомобиля, остальные остаются ждать следующего цикла, и история снова повторяется, - поясняет ситуацию автор предложения. Необходимо грамотно настроить цикл светофоров на данном направлении, при этом не создать помех движению по улице Советской, то есть отрегулировать цикл светофора на улице Фрунзе перед пересечением с улицей Первомайской.
Предложение о новой настройке светофора на Фрунзе-Первомайской будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 16 февраля. Если к этому сроку идея соберет свыше 500 положительный откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Каждое утро приходиться стоять по 10-15 минут для поворота с улицы Первомайской на улицу Фрунзе в сторону Театральной площади. Поток авто, идущий по Фрунзе, упирается в красный свет светофора перед улицей Советской, и «хвост» потока растягивается до улицы Первомайской. Соответственно, при зеленом свете для поворота с Первомайской на Фрунзе ехать некуда, проезжают два три автомобиля, остальные остаются ждать следующего цикла, и история снова повторяется, - поясняет ситуацию автор предложения. Необходимо грамотно настроить цикл светофоров на данном направлении, при этом не создать помех движению по улице Советской, то есть отрегулировать цикл светофора на улице Фрунзе перед пересечением с улицей Первомайской.
Предложение о новой настройке светофора на Фрунзе-Первомайской будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 16 февраля. Если к этому сроку идея соберет свыше 500 положительный откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
5 494
раиса
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