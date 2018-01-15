Пожар в липецкой многоэтажке унёс жизни ребёнка и женщины

Огонь вырывался из окна кухни.

Огонь охватил кухню квартиры на четвёртом этаже дома №17 по проспекту 60 лет СССР в Липецке. Пожар начался сегодня около 17 часов.



Пожар был таков, что открытое пламя вырывалось из окон жилища.



После того, как огнеборцы сбили огонь, в квартире они обнаружили молодую женщину и ребёнка 5-7 лет.

К сожалению, медикам спасти их не удалось.