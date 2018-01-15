Происшествия

сегодня, 18:05

Пожар в липецкой многоэтажке унёс жизни ребёнка и женщины

14 5860
#Пожар
6
Пожар в липецкой многоэтажке унёс жизни ребёнка и женщины

Огонь вырывался из окна кухни.

Огонь охватил кухню квартиры на четвёртом этаже дома  №17 по проспекту 60 лет СССР в Липецке. Пожар начался сегодня около 17 часов.

Пожар был таков, что открытое пламя вырывалось из окон жилища.

После того, как огнеборцы сбили огонь, в квартире они обнаружили молодую женщину и ребёнка 5-7 лет.
К сожалению, медикам спасти их не удалось.
14 5860
#Пожар
6

Комментарии (14)

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соседи

7 минут назад
Примите соболезнования родные и близкие.Леша держись... Наташе и Тимошке царствие небесное
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Знакомые

19 минут назад
Мутная история к сожалению ( очень много вопросов связано с пожаром ...
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Никак

23 минуты назад
А как вообще пожар этот произошёл ?
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Соседи

46 минут назад
Примите самые искренние соболезнования.
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Гость

55 минут назад
Очень жаль((( Замечательная семья...это трагедия...держись Лешка,не знаю как, но держись
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Липчанка

сегодня, 20:36
Царствие небесное(((
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бабушка

сегодня, 20:29
Причем медицина -если в пожаре задыхаются в считанные минуты....
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сосед

сегодня, 20:12
царствие небесное наташе и тимошке
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Липчанин

сегодня, 19:24
Ванька, стечение обстоятельств.
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всё зае...

сегодня, 19:21
Только и пишете медикам спасти не удалось. Надо задуматься, какая у нас медицина.
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