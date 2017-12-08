По факту массовой аварии на трассе Липецк-Усмань возбуждено уголовное дело

Следственным отделением ОМВД России по Грязинскому району, по факту ДТП, произошедшего 6 декабря на 32 км автодороги Липецк-Усмань, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе расследования установлено, что 49-летний водитель, управляя автомобилем "МАЗ", допустил наезд на остановившийся для поворота влево "ВАЗ-21124" под управлением 25-летней девушки. В результате столкновения "ВАЗ" выбросило на полосу встречного движения , где он столкнулся с внедорожником под управлением 49-летнего водителя. В ДТП пострадали три человека: девушка водитель, ее 8-летняя пассажирка и 26-летняя пассажирка.

Часть 1 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ, предусматривает нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.