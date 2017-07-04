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вчера, 19:17

Липецкая вечЁрка: первое ДТП на Советской, гибель отца шестерых детей и жадные маршрутки

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: первое ДТП на Советской, гибель отца шестерых детей и жадные маршрутки
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 3 июля.

Больше всего внимания липчане уделили горе-пуску движения по Советской - уже есть первое ДТП. Полученный ущерб от самостоятельно передвигающегося участника дорожного движения, барьера, используемого для ограждения ремонтируемых участков, владелец BMW X5 оценил в 100 тысяч.

Не меньше липчан в понедельник взволновала трагическая история:в ДТП погиб отец шестерых детей. 40-летний Валерий Веселов служил в селе Сезеново Лебедянского района клириком всего две недели. 27 июня он погиб в страшном ДТП в Ельце: священник не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где его легковушка попала под "КамАЗ". 

Активный отклик получила новость про жалобы на работу терминалов в автобусах. 1 июля в Липецкой области произошла замена единого социального проездного 50% скидкой на проезд по карте. Причём льгота теперь распространяется и на коммерческий транспорт. Чтобы пополнить эти карты, в последние дни июня пенсионеры стояли с огромных очередях. Как оказалось — зря. Безналичная система оплаты пока не заработала в полной мере.

Живое обсуждение развернулось по поводу предложения не делать из Липецка колхоз. Автор инициативы считает, что в Липецке стоит отказаться от использования сайдинга при реконструкции пятиэтажек в центре города. 


Тем временем больше всего положительных откликов у липчан сегодня вызвала предприимчивость выпускниц: девушки уже выставили платья на продажу. В среднем за выпускное платье вчерашние школьницы планируют выручить от 6 000 до 18 000 рублей.

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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (1)

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Пушкин

вчера, 21:43
Летающие ограждения ставлю 1 место. Молодцы дорожники таджики, так держать. Дтп на Советской.
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