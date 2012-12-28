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В России
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23 минуты назад
В РФ нашли свыше 1,17 млн объявлений о продаже контрафакта
В российских соцсетях за десять месяцев выявили 1,17 млн объявлений о продаже контрафактных товаров.
Это показало совместное исследование онлайн-кинотеатра Wink и «Медиалогии», в котором были проанализированы публикации обычных пользователей, объявления продавцов и материалы блогеров о подделках за январь — октябрь 2026 и 2025 годов, — пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
В исследовании также отмечается, что продавцы обозначают «точные» копии товаров кодом «1:1». За тот же период такая пометка встретилась в 735 тысяч публикаций, четыре из пяти которых — объявления о продаже. Всего их насчитали 588 тысяч — в полтора раза больше, чем публикаций со словом «подделка».При этом интерес обычных пользователей соцсетей к теме подделок снижается: за год они стали обсуждать ее на 15% реже.
Как отмечают аналитики, чаще всего пользователи обсуждают поддельную одежду — на нее приходится около трети всех публикаций о контрафакте. О такой продукции в категории гаджетов и электроники стали говорить на треть чаще. Это единственная крупная категория, в которой интерес пользователей растет.
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