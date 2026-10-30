На улице Гайдара демонтируют пролёты моста над железной дорогой

Завтра от него ничего уже не останется. А к концу года строители намерены возвести новый пешеходный мост.

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Сегодня омская компания «Альянс Техносервис» получила первое долгожданное трёхчасовое окно от РЖД для демонтажа пролётов аварийного моста на улице Гайдара над железнодорожными путями.Самой, пожалуй, сложной частью демонтажа первого фрагмента моста стал его подъём над контактной сетью железной дороги. Когда фрагмент проводили мимо растущей на склоне большой акации, ветви дерева затрещали, но не сломались — их спасло ювелирное мастерство крановщика.Управление строительства липецкой мэрии выкупило у РЖД за 7 млн рублей 31 такое окно — с отключением контактной сети и, соответственно, без проезда составов. Это было непросто, поскольку РЖД является «государством в государстве» — со своими законами и правилами (в ускорении разрешений на окна мэрии помогал депутат горсовета от Карьера Станислав Каменецкий). Но вот все документы наконец получены. Руководитель проекта от омской компании Николай Ли пообещал куратору от застройщика Александру Мозгунову уже завтра полностью убрать с помощью 50-тонного крана остатки старого моста (лестницы к нему срезаны ещё летом). Более того, к концу года на уже установленных сваях строители смонтируют новый мост. Собирать его будет 200-тонный кран.Вот только воспользоваться новым мостом липчане смогут лишь с полным завершением предусмотренных контрактом работ: оборудованием моста освещением и подъёмниками для маломобильных пользователей. Условия муниципального контракта обязывают исполнителя работ демонтировать старый 66-летний 53-метровый мост и построить новый 45-метровый к концу 2027 года. Но ранее строители заверили главу Липецка Михаила Щербакова, что сдадут мост в эксплуатацию на несколько месяцев раньше срока.Напомним, мэрия нашла подрядчика на строительство моста на Карьере только с четвёртого раза, так как ни одна липецкая компания не хотела связываться с РЖД. В итоге начальная цена контракта выросла с 50,9 миллиона рублей до 52,8 миллиона. И его заключили с единственным заявившимся на торги подрядчиком — компанией из Омска.