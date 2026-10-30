Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Михаил Щербаков намерен выписать волчий билет бывшему начальнику парков Липецка
Происшествия
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Происшествия
Три девушки перевернулись на автомобиле в Лебедянском округе. Одна из них погибла
Происшествия
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитые беспилотники, нечестный депутат и дело о массовых беспорядках
Общество
Сегодня в Липецке: картины из Парижа, пенсии родителям будут платить сами липчане?
Общество
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Происшествия
«Лада» и «Рено» столкнулись на грязинской трассе
Происшествия
Пятеро обнальщиков зарегистрировали более 70 юрлиц и ИП
Происшествия
Третья за день: в области снова ракетная опасность
Происшествия
Читать все
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Происшествия
21-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Происшествия
Врач из Добринки спасла мужчину на борту летевшего из Вьетнама самолёта
Общество
Состояние пострадавшей в лебедянской аварии 17-летней девушки — тяжёлое
Происшествия
На месте «Катящихся камней» появится современный университетский кампус
Общество
Электросамокаты исчезнут с улиц Липецка 2 ноября
Общество
Экс-преподаватель аграрного техникума получил два года колонии за мошенничество
Происшествия
На улице Гайдара демонтируют пролёты моста над железной дорогой
Общество
«Бабушкино лето» заканчивается, но похолодание будет постепенным
Погода в Липецке
В пять раз больше обычного долга: кто берёт рассрочку на капремонт в Липецкой области
Общество
Читать все
Общество
339
47 минут назад

На улице Гайдара демонтируют пролёты моста над железной дорогой

Завтра от него ничего уже не останется. А к концу года строители намерены возвести новый пешеходный мост.

Сегодня омская компания «Альянс Техносервис» получила первое долгожданное трёхчасовое окно от РЖД для демонтажа пролётов аварийного моста на улице Гайдара над железнодорожными путями.

IMG_20261030_101818.jpg+2026-10-30-13.52.34+niz.jpg

IMG_20261030_123121.jpg+2026-10-30-13.21.04+niz.jpg

IMG_20261030_123258.jpg+2026-10-30-13.21.04+niz.jpg

Самой, пожалуй, сложной частью демонтажа первого фрагмента моста стал его подъём над контактной сетью железной дороги. Когда фрагмент проводили мимо растущей на склоне большой акации, ветви дерева затрещали, но не сломались — их спасло ювелирное мастерство крановщика.

Управление строительства липецкой мэрии выкупило у РЖД за 7 млн рублей 31 такое окно — с отключением контактной сети и, соответственно, без проезда составов. Это было непросто, поскольку РЖД является «государством в государстве» — со своими законами и правилами (в ускорении разрешений на окна мэрии помогал депутат горсовета от Карьера Станислав Каменецкий). Но вот все документы наконец получены. Руководитель проекта от омской компании Николай Ли пообещал куратору от застройщика Александру Мозгунову уже завтра полностью убрать с помощью 50-тонного крана остатки старого моста (лестницы к нему срезаны ещё летом). Более того, к концу года на уже установленных сваях строители смонтируют новый мост. Собирать его будет 200-тонный кран.

Вот только воспользоваться новым мостом липчане смогут лишь с полным завершением предусмотренных контрактом работ: оборудованием моста освещением и подъёмниками для маломобильных пользователей. Условия муниципального контракта обязывают исполнителя работ демонтировать старый 66-летний 53-метровый мост и построить новый 45-метровый к концу 2027 года. Но ранее строители заверили главу Липецка Михаила Щербакова, что сдадут мост в эксплуатацию на несколько месяцев раньше срока.

Напомним, мэрия нашла подрядчика на строительство моста на Карьере только с четвёртого раза, так как ни одна липецкая компания не хотела связываться с РЖД. В итоге начальная цена контракта выросла с 50,9 миллиона рублей до 52,8 миллиона. И его заключили с единственным заявившимся на торги подрядчиком — компанией из Омска.
мост на Гайдара
0
0
0
6
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить