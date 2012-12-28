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25 минут назад

Часть моста на Карьере должна стать музейным экспонатом

Так считает краевед Александр Клоков, который нашёл в опорах моста рельсы XIX века.

Часть аварийного моста на Карьере должна стать музейным экспонатом. С таким предложением выступил почётный гражданин Липецка Александр Клоков.

По сведениям Александра Клокова, опоры моста сделаны из рельсов конца XIX века. Краевед нашёл на них клейма 1892 года.











Железная дорога, над которой в 1960-м году построен пешеходный мост, — одна из старейших в Центральной России. Она проложена в конце 60-х годов XIX века и соединяла города Орёл и Козлов (ныне Мичуринск).

«Эти рельсы — музейные экспонаты, наша история! Можно обрезать часть рельсов и сделать экспозицию в Краеведческом музее», — сказал Александр Клоков GOROD48.

Мост на Карьере сейчас находится в процессе демонтажа, его должно заменить новое сооружение. Технический директор занятой реконструкцией мостового перехода компании «Альянс Техносервис» Николай Ли рассказал GOROD48, что в контракт не входит утилизация старого моста. Все его части передадут заказчику реконструкции — мэрии Липецка.

В свою очередь, администрация города не против поделиться с музеем частями моста, если такой запрос поступит.

Напомним, компания «Альянс Техносервис» должна демонтировать 53-метровый мост и построить на его месте новый — с подъёмниками для маломобильных пользователей. Реконструкция должна завершиться к концу 2027 года.
ремонт мостов
Карьер
музей
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