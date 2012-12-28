«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
Общество
154
25 минут назад
Часть моста на Карьере должна стать музейным экспонатом
Так считает краевед Александр Клоков, который нашёл в опорах моста рельсы XIX века.
По сведениям Александра Клокова, опоры моста сделаны из рельсов конца XIX века. Краевед нашёл на них клейма 1892 года.
Железная дорога, над которой в 1960-м году построен пешеходный мост, — одна из старейших в Центральной России. Она проложена в конце 60-х годов XIX века и соединяла города Орёл и Козлов (ныне Мичуринск).
«Эти рельсы — музейные экспонаты, наша история! Можно обрезать часть рельсов и сделать экспозицию в Краеведческом музее», — сказал Александр Клоков GOROD48.
Мост на Карьере сейчас находится в процессе демонтажа, его должно заменить новое сооружение. Технический директор занятой реконструкцией мостового перехода компании «Альянс Техносервис» Николай Ли рассказал GOROD48, что в контракт не входит утилизация старого моста. Все его части передадут заказчику реконструкции — мэрии Липецка.
В свою очередь, администрация города не против поделиться с музеем частями моста, если такой запрос поступит.
Напомним, компания «Альянс Техносервис» должна демонтировать 53-метровый мост и построить на его месте новый — с подъёмниками для маломобильных пользователей. Реконструкция должна завершиться к концу 2027 года.
0
0
0
1
2
Комментарии