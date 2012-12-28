Часть моста на Карьере должна стать музейным экспонатом

Так считает краевед Александр Клоков, который нашёл в опорах моста рельсы XIX века.

Часть аварийного моста на Карьере должна стать музейным экспонатом. С таким предложением выступил почётный гражданин Липецка Александр Клоков.По сведениям Александра Клокова, опоры моста сделаны из рельсов конца XIX века. Краевед нашёл на них клейма 1892 года.Железная дорога, над которой в 1960-м году построен пешеходный мост, — одна из старейших в Центральной России. Она проложена в конце 60-х годов XIX века и соединяла города Орёл и Козлов (ныне Мичуринск).«Эти рельсы — музейные экспонаты, наша история! Можно обрезать часть рельсов и сделать экспозицию в Краеведческом музее», — сказал Александр Клоков GOROD48.Мост на Карьере сейчас находится в процессе демонтажа, его должно заменить новое сооружение. Технический директор занятой реконструкцией мостового перехода компании «Альянс Техносервис» Николай Ли рассказал GOROD48, что в контракт не входит утилизация старого моста. Все его части передадут заказчику реконструкции — мэрии Липецка.В свою очередь, администрация города не против поделиться с музеем частями моста, если такой запрос поступит.Напомним, компания «Альянс Техносервис» должна демонтировать 53-метровый мост и построить на его месте новый — с подъёмниками для маломобильных пользователей. Реконструкция должна завершиться к концу 2027 года.