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В России
62
54 минуты назад

В РФ стартовали испытания космического корабля нового поколения

Россия начала автономные комплексные испытания перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) для пилотируемых полетов в космос.

Разработчики российского перспективного транспортного корабля нового поколения вышли на этап автономных комплексных испытаний. Корабль выходит на стадию подготовки к летным испытаниям, — рассказал ТАСС космонавт испытатель Марк Серов.

«Мы [разработчики] сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. У нас уже корабль собирается: его макеты, его экспериментальные установки. Лично я и мои коллеги занимаемся как раз отработкой эргономических вопросов, то есть проектирование деятельности экипажа, разработка алгоритмов работы человека, машинный интерфейс, компоновка рабочих мест. И мы эту работу уже даже провели. То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», — сказал Серов.

Он отметил, что работа ведется планомерно, однако до достижения конкретных показателей разработчики не планируют афишировать результаты работы или ее этапов. Миссия корабля будет экспедиционной, добавил Серов.

«Корабль этот экспедиционный. Он предназначен для полетов со второй космической скоростью. Он разрабатывался в рамках подготовки к лунной программе, облет Луны, полет к астероидам и тому подобное», — отметил Серов.

Он также подчеркнул, что новый космический корабль не совсем предназначен для полетов на орбиту, но тем не менее его летные испытания будут проводиться именно в орбитальном полете.

В 2011 году космонавт-испытатель Серов работал в ракетно-космической корпорации «Энергия», где занимался эргономической отработкой перспективного пилотируемого корабля «Федерация», который был позже переименован в «Орел». В 2019 году он перешел в компанию S7 Space, а после вернулся на работу в РКК «Энергия».
космос
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