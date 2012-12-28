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Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
Спорт
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сегодня, 16:39
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Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
Послематчевая пресс-конференция.
– Победила та команда, которая больше этого хотела, – признал главный тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков. – Неплохие моменты были и в нашей игре. После матча в раздевалке я поблагодарил ребят за сезон в целом. Сегодня равнодушных на поле я не увидел. Можно сказать, что оба гола мы привезли себе сами, они были забиты после наших ошибок.
По словам Хрипункова, футболисты, у которых на протяжении большей части года, был лишь один выходной в неделю, сейчас получат сразу 10 дней отдыха. А затем команда, возможно, продолжит тренироваться – уже с прицелом на следующий сезон. Тогда же могут появиться и первые известия, кто покинет «Металлург», а кто – останется.
Возглавивший «Салют» в середине сезона наставник белгородцев Андрей Репринцев, при котором его команда потеряла очки лишь в 3-х матчах, похвалил «Металлург», отметил, что до первого гола игра была равной, а после пенальти его подопечные получили преимущество в счёте и в психологии. Поэтому довели игру до победы.
Репринцева спросили, будет ли «Салют» пытаться перехватить зимой лидера «Металлурга» и уроженца Белгорода Даниила Григорьева. Тренер пытался уйти от прямого ответа, но выводы сделать нетрудно.
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