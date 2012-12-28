У 58-летнего грязинца изъяли полтора килограмма марихуаны

Мужчина уверяет, что наркотики нашел и хранил для себя.

В вашем браузере отключен JavaScript

При проведении оперативно-профилактической операции «Мак-2026» полицейские изъяли у 58-летнего жителя Грязей полтора килограмма марихуаны.«Дома у подозреваемого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Экспертиза показала – это каннабис (марихуана) массой 1 килограмм 480 граммов. Мужчина пояснил, что нашел запрещенные растения и хранил их с целью личного потребления», – сообщает областное управление МВД.Действия грязинца квалифицированы следствием по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства, либо их частей в крупном размере», санкции которой — от трех до десяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.