Два автомобиля горели в Липецкой области за минувшие сутки

Один успели потушить до приезда пожарных.



Днём 4 ноября в Чаплыгине загорелся моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2106». Очевидцы возгорания потушили машину до приезда пожарных. А вот в Задонском районе на трассе «Дон» моторный отсек грузовика «Скания» выгорел полностью, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.Вчера в Липецке пожарные дважды тушили мусор: в подвале девятиэтажки на улице Космонавтов на двух квадратных метрах и на улице Волгоградской у дома №12 на 25 квадратных метрах. В посёлке Лески Краснинского округа огонь уничтожил бесхозное строение площадью 30 квадратных метров.