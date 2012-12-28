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сегодня, 11:19

Два автомобиля горели в Липецкой области за минувшие сутки

Один успели потушить до приезда пожарных.

Днём 4 ноября в Чаплыгине загорелся моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2106». Очевидцы возгорания потушили машину до приезда пожарных. А вот в Задонском районе на трассе «Дон» моторный отсек грузовика «Скания» выгорел полностью, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

Вчера в Липецке пожарные дважды тушили мусор: в подвале девятиэтажки на улице Космонавтов на двух квадратных метрах и на улице Волгоградской у дома №12 на 25 квадратных метрах. В посёлке Лески Краснинского округа огонь уничтожил бесхозное строение площадью 30 квадратных метров.
МЧС
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