Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
Чтобы пробраться к пещере в Ельце, спелеологам пришлось брать штурмом 10-метровую гору мусора
Происшествия
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сегодня, 11:19
Два автомобиля горели в Липецкой области за минувшие сутки
Один успели потушить до приезда пожарных.
Вчера в Липецке пожарные дважды тушили мусор: в подвале девятиэтажки на улице Космонавтов на двух квадратных метрах и на улице Волгоградской у дома №12 на 25 квадратных метрах. В посёлке Лески Краснинского округа огонь уничтожил бесхозное строение площадью 30 квадратных метров.
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