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Общество
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47 минут назад
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Электросамокаты исчезнут с улиц Липецка 2 ноября
Речь идет о кикшеринговых устройствах.
«Из-за осадков и низких температур воздуха осень — не лучшее время года для езды на СИМ. Дорожное покрытие становится скользким, а большинство пользователей уже сменили летнюю обувь на демисезонную, что существенно снижает сцепление с платформой и маневренность. Кроме того, при температуре ниже +5 градусов литий-ионные аккумуляторы самокатов стремительно теряют емкость, а тормозной путь на мокром асфальте и опавшей листве увеличивается в несколько раз, видимость в темное время суток из-за частых осадков сильно ухудшается. Риск падения и получения серьезных травм возрастает», — добавили в ведомстве.
Напомним, сезон электросамокатов традиционно начался в Липецке с 1 апреля. Кикшеринговая компания «ВУШ» и индивидуальный предприниматель из Воронежа Ирина Ерофеева выставили на городские улицы 642 самоката.
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