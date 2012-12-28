Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Общество
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сегодня, 15:21
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Решение о реанимации ЖК «Турист-2» примет министерство строительства
Проект могут либо утвердить, либо отправить на доработку.
Напомним, речь идёт о публичных слушаниях изменённого застройщиком проекта ЖК «Турист-2».
Изменения эти незначительные: высота главной башни здания понижена с 26 этажей до 20, соответственно сокращено количество квартир и парковочных мест. Но даже 20-этажная башня всё равно уничтожит архитектурную перспективу — вид с Петровского моста на Соборную площадь, считают липецкие архитекторы. В проекте также предложено увеличить радиус социальной инфраструктуры от комплекса с 500 до 800 метров, что возможно с учётом положений о развитии территорий в стеснённых условиях. Так застройщик обходит недостаток первого проекта — превышение нормативного расстояния от ЖК до детских садов и школ.
В ходе слушаний поступили замечания от регионального управления МЧС, городского департамента ЖКХ, ПАО «Россети-Центр» — «Липецкэнерго», портала GOROD48, ЛООО «Липецкое областное краеведческое общество», Липецкой областной общественной организации Союза архитекторов России, а также от одного из жителей Липецка.
Теперь в областном минстрое должны изучить все предложения и определить дальнейшую судьбу проекта — утвердить его или отправить на доработку.
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