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сегодня, 15:21
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Решение о реанимации ЖК «Турист-2» примет министерство строительства

Проект могут либо утвердить, либо отправить на доработку.

Сегодня мэрия Липецка направит заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории на улице Карла Маркса в министерство строительства Липецкой области для принятия решения.

Напомним, речь идёт о  публичных слушаниях изменённого застройщиком проекта ЖК «Турист-2».

Изменения эти незначительные: высота главной башни здания понижена с 26 этажей до 20, соответственно сокращено количество квартир и парковочных мест. Но даже 20-этажная башня всё равно уничтожит архитектурную перспективу — вид с Петровского моста на Соборную площадь, считают липецкие архитекторы. В проекте также предложено увеличить радиус социальной инфраструктуры от комплекса с 500 до 800 метров, что возможно с учётом положений о развитии территорий в стеснённых условиях. Так застройщик обходит недостаток первого проекта — превышение нормативного расстояния от ЖК до детских садов и школ.

В ходе слушаний поступили замечания от регионального управления МЧС, городского департамента ЖКХ, ПАО «Россети-Центр» — «Липецкэнерго», портала GOROD48, ЛООО «Липецкое областное краеведческое общество», Липецкой областной общественной организации Союза архитекторов России, а также от одного из жителей Липецка.

Теперь в областном минстрое должны изучить все предложения и определить дальнейшую судьбу проекта — утвердить его или отправить на доработку.
Турист
строительство
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Да
10 минут назад
Неужели построят!????
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17 минут назад
Отправить в переработку. Проще говоря - в утиль!
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???????
22 минуты назад
Да построят всё равно.
Ответить
24 минуты назад
Отправить в переработку. Проще говоря - в утиль!
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Наталья
27 минут назад
К парку подьехать не возможно, парковки нет толком. Построят дом, то вообще не развернуться.
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оставьте парк
34 минуты назад
в покое
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лучшее решение
42 минуты назад
Надо понизить высоту до бывшей гостиницы "Турист". И будет всё отлично.
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Викторм
52 минуты назад
Кинули, конечно.... Но, идея, изначально, была дурацкой....
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