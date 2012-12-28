47-летний мужчина хотел купить iPhone последней модели и нарвался на мошенников

Долгоруковец лишился 107 000 рублей.

29 октября в полицию обратился 47-летний житель Долгоруковского округа, которого обманули при покупке iPhone 18. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за телефон мужчина перевёл продавцу 107 000 рублей, но так ничего и не получил.А 44-летней липчанке позвонили и сообщили об установке в подъезде новой двери с индивидуальным кодовым замком. Женщина поверила и лишилась 40 000 рублей.