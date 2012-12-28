Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
В отношении 18-летней девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» возбуждено уголовное дело
Происшествия
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сегодня, 14:53
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47-летний мужчина хотел купить iPhone последней модели и нарвался на мошенников
Долгоруковец лишился 107 000 рублей.
А 44-летней липчанке позвонили и сообщили об установке в подъезде новой двери с индивидуальным кодовым замком. Женщина поверила и лишилась 40 000 рублей.
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