Липецкая вечЁрка: погибшие в пожарах, 45 сбитых БПЛА и абонементы на парковку

Сегодня, 28 октября, стало известно о двух погибших в пожарах женщинах, над областью сбиты 45 беспиллотников, и GOROD48 узнал подробности расширения платных парковок в Липецке.