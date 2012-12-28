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Общество
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сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: погибшие в пожарах, 45 сбитых БПЛА и абонементы на парковку
Сегодня, 28 октября, стало известно о двух погибших в пожарах женщинах, над областью сбиты 45 беспиллотников, и GOROD48 узнал подробности расширения платных парковок в Липецке.
Минувшей ночью липчане слышали канонаду. Над областью сбили 45 беспилотников.
Во время налета пострадал 36-летний липчанин — в его ноге застрял кусок арматуры. Врачи уже извлекли из левой голени инородное тело.
Несмотря на интенсивность воздушного налета, катастрофических последствий он не имел. Губернатор Игорь Артамонов рассказал, что в Липецке выбило окна в многоквартирном доме, беспилотник упал на садовый участок рядом с дачным домом. Еще один упал в Данковском округе рядом с жилым домом.
По данным GOROD48, новые платные парковочные пространства могут в Липецке заработать уже 5 ноября. Тогда же их можно будет увидеть на интерактивной карте портала «Липецкое парковочное пространство».
Однако уже сейчас они появились на карте сервиса «Яндекс»: синей литерой обозначены платные места, чёрной бесплатные.
К 833 существующим платным местам прибавятся еще 1 400 на 26 участках дорожной сети.
Годовой абонемент на парковку по сниженной цене для тех, кто живут рядом с платными паркингами, сейчас стоит 1 951 рубль. Эта цена может измениться только при повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Оформить абонемент можно через «Госуслуги», его выдает оператор платных парковок МУ «УГС Липецка».
И обнадеживающая новость для тех, кто ездит на работу в центр Липецка на автомобиле. В мэрии прорабатывается абонемент для всех желающих, как уверяют в администрации города — «с хорошей скидкой». Оформить его можно будет на месяц или год.
Комментаторы GOROD48 новость о расширении платного парковочного пространства восприняли в штыки.
«Поздравляю липчан с ещё одной обираловкой», — безапелляционно заявил Александр Н.
«Мы ввели налог на воздух, но они стали меньше дышать. Мы ввели абонементы на парковки, но они стали меньше парковаться! Это возмутительно», — изменил цитату из советской экранизации сказки Джани Родари Чипполино.
«В некотором смысле платные парковки для того и задуманы, чтобы меньше людей парковалось и больше пользовалось общественным транспортом. Но это теоретически», — ответили Кирилл.
«Интересно, вокруг мэрии тоже будет платная парковка? И для руководителей города?» — поинтересовался Житель.
Поясним, что во дворе здания на улице Советской, 5 есть гараж, поэтому служебные автомобили чиновников не занимают уличные парковочные места.
Новый заезд в микрорайон «Елецкий» сдадут на три недели позже заявленного срока. Энергетики вовремя не сумели вынести свои сети.
Сегодня ночью автомобили там вновь поехали по временной схеме: по одной полосе в каждую сторону — строителям нужно уложить верхний слой асфальта. Выезд из микрорайона на Елецкое шоссе дорожники обещают закончить к 15–20 ноября.
«А мы заранее знали, что в сроки не сдадут. Можете не оправдываться», — написал Местный.
«Главное не забыть часть дороги отдать под платные парковки», — съязвил скиф.
И еще о городских новостях. Свежеокрашенный подземный переход на площади Плеханова уже испорчен граффити
Мэрия намерена просить региональное министерство цифрового развития и искусственного интеллекта установить в переходе камеры наблюдения.
Однако большой брат не останавливает хулиганов. Глава города Михаил Щербаков выложил очередное видео из подземного перехода на площади Металлургов, на котором вандал портит камеру.
Вторая поытка реанимировать строительство ЖК «Турист-2» потерпела неудачу. Региональный минстрой отправил проект на доработку.
Завтра в Липецке от +12 до +14 градусов. И это почти рекорд. Самым жарким день 29 октября был в 1967 году, когда воздух прогрелся до +16.
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