Липецкая вечЁрка: премия рекрутерам на СВО, повышение коммунального тарифа и поезд Деда Мороза
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Погода в Липецке
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12 минут назад
В Липецкой области сухо и до +15
Температура воздуха остаётся выше нормы.
Среднесуточные температуры составят 5–7 градусов тепла, что на 3–4 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днём — от +10 до +15 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице около 0 градусов, днём — от +12 до +14.
День 29 октября стал самым тёплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 19 градусов мороза.
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