В Липецкой области сухо и до +15

Температура воздуха остаётся выше нормы.





В ближайшие двое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона, осадков не ожидается. 31 октября к региону приблизится фронтальный раздел с запада, который принесёт с собой небольшие дожди.Среднесуточные температуры составят 5–7 градусов тепла, что на 3–4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днём — от +10 до +15 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице около 0 градусов, днём — от +12 до +14.День 29 октября стал самым тёплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 19 градусов мороза.