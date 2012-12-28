Кения, Руанда и Камерун нам завидуют

Липецкие параолимпийцы взяли медали международных соревнований.

В международном Кубке параолимпийского комитета России по лёгкой атлетике в Краснодаре воспитанники Липецкой спортивной адаптивной школы завоевали 5 наград.Героиней стала Алёна Затонская (класс F54), которая выиграла соревнования в толкании ядра ¬– 5,23 м и заняла 2-е место в метании копья – 10,44 м.Две медали завоевала и Виктория Лаврентьева(класс Т20) – обе «серебряные»: в прыжках в длину – 5,02 м и в метении копья – 25,47 м.Валентина Степаненкова заняла 3-е место в прыжках в длину, результат — 5,06 м.Организаторам удалось залучить на соревнования иностранных спортсменов. На краснодарском стадионе «Динамо» соревновались паралимпийцы 11 стран – России, ЮАР, Индии, Индонезии, Камеруна, Кении, Колумбии, Мексики, Нигерии, Туниса и Руанды.