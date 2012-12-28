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Спорт
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сегодня, 15:44
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Кения, Руанда и Камерун нам завидуют
Липецкие параолимпийцы взяли медали международных соревнований.
Героиней стала Алёна Затонская (класс F54), которая выиграла соревнования в толкании ядра ¬– 5,23 м и заняла 2-е место в метании копья – 10,44 м.
Две медали завоевала и Виктория Лаврентьева(класс Т20) – обе «серебряные»: в прыжках в длину – 5,02 м и в метении копья – 25,47 м.
Валентина Степаненкова заняла 3-е место в прыжках в длину, результат — 5,06 м.
Организаторам удалось залучить на соревнования иностранных спортсменов. На краснодарском стадионе «Динамо» соревновались паралимпийцы 11 стран – России, ЮАР, Индии, Индонезии, Камеруна, Кении, Колумбии, Мексики, Нигерии, Туниса и Руанды.
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