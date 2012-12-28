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36 минут назад

Тренер «Орла» признал, что его команде повезло

А наставнику «Металлурга» уже начали задавать вопросы, кто останется в команде, а кто – нет.

На пресс-конференции после матча, в котором «Орёл» неожиданно победил «Металлург». Главный тренер гостей Пётр Немов прокомментировал успех своей команды.

– Мы откатились, пытались играть на контратаках, быстро выбегать. «Металлург», владея мячом, раскрывался и позволял нам проводить много атак. Ну и где-то нам повезло. В начале второго тайма был момент, когда «Металлург» не забил.

— Если сравнить этот матч с игрой первого круга, когда «Металлург» уверенно победил 2:0, что поменялось?

— В первом круге была неплохая игра. Начали хорошо, но гости с нарушением забили первый гол, после чего было сложно отыграться. «Металлург» мне очень нравится, команда симпатичная. Играть против неё приятно.

Наставника «Металлурга» Сергея Хрипункова попросили ответить, сумеют ли сохранить костяк команды, которая временами выдавала огненные матчи.

– Нет, пока об этом не разговаривали. Как говорится, самому бы остаться. Задача выполнена, но, может быть, руководителям не нравится наш футбол, я не знаю. Сезон закончится, будут какие-то встречи. А потом уже, если всё хорошо, начнём заниматься селекцией. Буквально неделя пройдёт после чемпионата, и начнём вкатываться, готовиться к сборам. А по футболистам: у них практически у всех заканчиваются контракты. Мы, естественно, хотели бы большинство игроков оставить. Но как это будет, не знаем.


Полностью ответы тренеров смотрите в видеофайлах
Сергей Хрипунков
пресс-конференция
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