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сегодня, 17:36

Спортивная гимнастика – опять не наш конёк?

Новое поколение до уровня Ильи Мусина и Евгения Поленникова пока не дотягивает.

Двое липчан выступили в первенстве России по спортивной гимнастике среди юношей 13-14 лет, которое завершилось в Уфе.

Успехом для Артёма Панчука и Сергей Кузнецова оказался уже сам факт участия в турнире сильнейших юношей страны, куда они пробились по итогам майского первенства ЦФО, войдя в «шестёрку» сильнейших.

По принципу «главное не победа, а участие» сложилось и выступление: Кузнецов набрал в сумме многоборья (квалификация плюс финал) 105,95 балла и занял 26-е место, Панчук стал 29-м с суммой 104,45.
Тройку призёров первенства страны составили Павел Маркин из подмосковного Королёва – 126,25, Максим Тащев из Пензы – 126,05 и новгородец Роман Богданов –125,40.

Добавим, что не так давно воспитанник липецкой спортивной гимнастики Евгений Поленников стал победителем Спартакиады народов России в вольных упреждениях. По сумме всех видов наш земляк был 10-м. Правда, в соревнованиях не участвовали лидеры сборной России, занятые подготовкой к чемпионату Европы.
Спортивная гимнастика
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