Липецкая вечЁрка: премия рекрутерам на СВО, повышение коммунального тарифа и поезд Деда Мороза
В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
Управление дорог администрации Ельца заплатит провалившемуся в колодец водителю более 163 тысяч рублей
14-летний липчанин по указанию мошенников провёл видеообыск в квартире и нашёл 300 000 рублей
Общество
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сегодня, 16:08
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От вандалов переход на Плеханова могут уберечь камеры наблюдения
Администрация Липецка обратилась в региональное минцифры за помощью в охране центральной подземки.
Напомним, переход в центре города разрисовали сразу же после того, как управление благоустройства скрыло многолетние напластования граффити краской.
В других переходах города, оснащённых камерами наблюдения, случаи вандализма единичны.
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